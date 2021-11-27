باحث بجامعة موسكو: اكتشاف متحور «أوميكرون» جاء عن طريق الصدفة

أكد الدكتور أحمد سعد، استشاري أمراض الباطنة بدولة روسيا الاتحادية، أن اكتشاف متحور فيروس كورونا «أوميكرون»، جاء عن طريق الصدفة، قائلا: «هناك عدد من المرضى ظهرت عليهم أعراض كورونا ولم يتم إثبات الإصابة عن طريق pcr»، لافتا إلى أن الأمر دعاهم إلى أخذ عينات وتحليلها وتم اكتشاف أن الفيروس موجود وهو متحور من دلتا، بجانب وجود بعض التغيرات في جينات الفيروس، موضحاً أن السلالة الجديدة أصبحت أكبر طفرة جينية لفيروس كورونا منذ اكتشافه.

باحث بجامعة موسكو: سلالة أوميكرون أكبر طفرة جينية حدثت للفيروس

وأضاف الاستشاري بجامعة موسكو في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك تغيرات كثيرة في العديد من المواقع المختلفة في جينات الفيروس أو المتحور أوميكرون، لافتا إلى أن تعدد الطفرات ساهم في عدم تعرف أجهزة الـ«pcr» على الإصابة، نظراً لأن أجهزة «البي سي آر» تعمل على أنواع معينة من البروتينات، مشيراً إلى أنه أثناء الفحص والتحليل في جنوب إفريقيا تم اكتشاف أن أشخاصا كثيرة يحملون الأعراض ولم يتم إثبات الإصابة عن طريق أجهزة pcr.

سعد: وارد أن تؤثر سلالة أوميكرون على اللقاحات الجديدة مما يتطلب تعديلها

وأشار سعد، إلى أن «pcr» كشف نتائج المصابين بفيروس كورونا «أوميكرون» سلبي، مشيراً إلى أن الفحص والتحليل كشف التطور للفيروس، لافتا إلى أنه جرى عمل عزل للفيروس والتأكد من وجود تغيرات في الخواص الجينية له، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يكون الفيروس سريع الانتشار وأن يسبب مشاكل في الحاصلين على لقاح كورونا، وأن نسبة من سيحدث لهم إعادة العدوى سيكون عامل خطر، لافتا إلى أن تعدد الطفرات سيحدث شكوكا في فعالية وقوة اللقاحات الموجودة، ما قد يؤدي إلى ضرورة عمل تعديل للقاحات الموجودة.