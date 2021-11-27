في نقاط.. كل ما تريد معرفته عن الحديقة المركزية بالعاصمة الإدارية

تضم منطقة الحديقة المركزية «كابيتال بارك» بالعاصمة الإدارية، مشروعات ترفيهية عدة بمعايير عالمية، على مساحات واسعة تبلغ نحو 1000 فدان، لتصبح مشروعا يتم تنفيذه لأول مرة في مصر، وستكون أكبر حديقة على مستوى العالم، وعقب الانتهاء من تنفيذها، يتاح لجميع المواطنين زيارتها والتمتع بها، كمتنفس لهم.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن الحديقة المركزية بالعاصمة الإدارية، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بهذا الشأن.

كل ما تريد معرفته عن الحديقة المركزية بالعاصمة الإدارية

- تحتوي الحديقة المركزية بالعاصمة الإدارية على مشروعات استثمارية وليس فقط مجرد بحيرات أو مسطحات خضراء.

- يوجد 36 بوابة دخول للحديقة المركزية، لخدمة ممرات المشاة البالغ طولها 22 كم، وممرات الدراجات وساحات الاحتفالات التي ستكون مرتبطة بالمونوريل.

- يبلغ طول مشروع الحديقة المركزية بالعاصمة الإدارية حوالى أكثر من 10 كم.

- تبلغ مساحة الحديقة المركزية بالعاصمة الإدارية نحو 1000 فدان.

- تعد الحديقة المركزية من أكبر الحدائق حول العالم.

- تنقسم الحديقة المركزية «كابيتال بارك» من الشرق إلى الغرب إلى 3 قطاعات تخطيطية متجانسة، ترتبط بالمحيط المباشر، ويعكس كل منها شخصية وطابعًا بصريًّا وعمرانيًّا مميزًا:

- فالقطاع الأول «CP01»، بمساحة 375 فدانًا، يضم عددا من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التي تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق؛ وهي (الحديقة الإسلامية– الحديقة المُغطاة– النادي الاجتماعي– المنتجع الصحي المتكامل– البحيرات والمطعم).

- أما القطاع الثاني «CP02»، بمساحة 306 أفدنة، ويُعد هذا القطاع مركزًا رئيسيًّا للأنشطة الثقافية والترفيهية، يضم عددا من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التي تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق؛ وهي (حديقة الأعمال الفنية– الحديقة التراثية– منطقة الألعاب الترفيهية– ساحات الاحتفالات والمسرح المفتوح)، بإجمالي مساحة أكثر من 60 فدانًا.

- بينما القطاع الثالث «CP03»، بمساحة 309 أفدنة، وهو القطاع الذي يجسد طبيعة وخصوصية الحدائق العامة، وارتباطها الوثيق بالمحيط المباشر، والمتمثل في منطقة الأعمال المركزية «CBD»، ويضم هذا الجزء نحو 250 فدانًا من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التي تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق؛ وهي (حديقة تعليمية للأطفال– مكتبة مفتوحة وحدائق للقراءة– الساحة المركزية ومنطقة المطاعم– النادي الرياضي الترفيهي)، بإجمالي مساحة أكثر من 50 فدانًا.

- ستوفر الحديقة المركزية بالعاصمة الإدارية مناطق ترفيهية بمعايير عالمية.

- يسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات.

- سيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.