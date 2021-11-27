استمرار حملات النظافة والتجميل ورفع المخلفات في قرى ومراكز أسيوط «صور»

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن حملات النظافة وإزالة القمامة ورفع الأتربة وتمهيد الشوارع والطرق غير المرصوفة بكافة قرى ومراكز المحافظة مستمرة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والنجوع.

تكثيف حملات النظافة بصفة يومية

ووجه المحافظ، رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف الحملات بصفة يومية مع تنظيم العمل على مدار اليوم خلال الفترتين الصباحية والمسائية دون تقاعس أو تهاون.

وأضاف أن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل على بذل مزيد من الجهد للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين وإظهار الشكل الجمالي والعمل على تنفيذ خطط التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

وأشار المحافظ إلى أن الحملات المستمرة للنظافة شملت اليوم الوحدات المحلية بقرى ومراكز البداري وديروط والغنايم وساحل سليم وأبو تيج واستهدفت رفع للقمامة بالشوارع والميادين وأماكن التجميع وإزالة الأتربة حيث تم رفع ما يزيد عن 200 طن مخلفات وقمامة، فضلاً عن تسوية وتمهيد عدد من الشوارع غير المرصوفة.

الحفاظ على المظهر الجمالي للمحافظة

وتابع: «دفعنا بمعدات الحملات الميكانيكية من قلاب ولودر وجليدر وسيارات القمامة وبمشاركة عمال النظافة لإظهار المحافظة بشكل جمالي والحفاظ على النظافة العامة وصحة وسلامة المواطنين».

ترأس الحملات محمود النجار رئيس مركز ومدينة ديروط، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة الغنايم، ويسري كامل رئيس مركز ومدينة أبو تيج، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ونوابهم ورؤساء القرى ومسئولي النظافة والمخلفات كل في نطاق عمله.

تزويد منظومة النظافة بالمحافظة بحوالي 26 معدة شفط الأتربة

وأضاف المحافظ إلى أنه تم تزويد منظومة النظافة بالمحافظة بحوالي 26 معدة شفط الأتربة من الشوارع والميادين لتحسين عمل المنظومة ونظافة الشوارع المرصوفة بالمدن والأحياء وذلك بالتنسيق مع جهاز الإنقاذ السريع بالمحافظة وجهاز التجميل ومنظومة إدارة المخلفات الصلبة التابعة للمحافظة.