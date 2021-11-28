متحور كورونا الجديد يثير فزع العالم: شكوك حول اللقاحات وخسائر للاقتصاد

أعلن عديد من دول العالم الاستنفار بعد أنباء انتشار متحور كورونا الجديد (أوميكرون) الذي صنفته منظمة الصحة العالمية على أنه «مثير للقلق»، ولجات عدة دول غربية وعربية إلى حظر الرحلات القادمة من جنوب أفريقيا ودول أخرى، وفرضت قيودا مُشددة على القادمين منها.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن النتائج الأولية تشير إلى أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا، والتي تم اكتشافها لأول مرة في جنوب أفريقيا، هي الأشد عدوى بين كل متحورات الفيروس التي ظهرت حتى الآن.

الصحة العالمية تصنف متحور كورونا الجديد بأنه مثير للقلق

وعقب اجتماعات مطولة لـ «الصحة العالمية»، صنفت المنظمة السلالة الجديدة كسلالة «تبعث على القلق»، وأطلقت عليها الحرف اللاتيني أوميكرون، في الوقت الذي أعلنت فيه مزيد من الدول حظر الرحلات الجوية من جنوب أفريقيا ودول مجاورة لها، وذلك خوفا من انتقال السلالة الجديدة، بينما تم الإعلان عن اكتشاف حالات في بلدان عدة من بينها بلجيكا، وإسرائيل، إضافة إلى هونغ كونغ.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، فرض قيود على السفر إلى الولايات المتحدة، من مواطني 8 دول أفريقية، هي: جنوب أفريقيا، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وناميبيا، وليسوتو، وإيستواتيني، وموزمبيق، ومالاوي».، وذلك اعتبارًا من 29 نوفمبر الجاري، في إطار جهود الحد من انتشار المتحور الجديد.

طفرات كبيرة طرأت على متحور كورونا الجديد ومخاوف من فعالية اللقاحات

وقال مدير مركز الاستجابة الوبائية والابتكار في جنوب أفريقيا، توليو دي أوليفيرا، إن هناك مجموعة غير عادية من الطفرات طرأت على متحور كورونا الجديد، عددها 50 طفرة إجمالية، أكثر من 30 منها طرأت على البروتين الشوكي الذي يحيط بالفيروس، وهو الجزء الذي تستهدفه معظم اللقاحات والمفتاح الذي يستخدمه الفيروس للوصول إلى خلايا الجسم، وهو ما أثار مخاوف حول قدرة اللقاحات المعروفة الآن على التصدي لهذا المتحور الجديد.

شرعت شركة «فايزر» وشريكتها الألمانية بيو إن تك، في تقييم مدى فعالية لقاحهما أمام المتحور الجديد.

محاولة للطمأنة من مدير مجموعة أكسفورد البريطانية للقاحات

وفي المقابل حاول مدير مجموعة أكسفورد البريطانية للقاحات، أندرو بولارد، أمس السبت، طمأنة العالم، مشيرا إلى أن اللقاحات الموجودة حاليًا قد تكون فعّالة ضد متحور كورونا الجديد المعروف باسم سلالة «أوميكرون»، مُرجحا ألا تعود أوضاع الجائحة إلى نقطة الصفر بسبب السلالة الجديدة.

وقال «بولارد»: «على الأقل لدينا بعض التفاؤل بأن اللقاح ينبغي أن يعمل ضد سلالة أوميكرون، لكن علينا الانتظار بضعة أسابيع للتأكد من ذلك، مشيرًا إلى أنه لو دعت الضرورة إلى تطوير لقاح جديد فسيتم إنتاجه سريعًا بسبب الدراسات التي تمت بالفعل على الفيروس الأساسي».

سرعان ما بدأت الآثار الاقتصادية لمتحور كورونا الجديد، حيث انخفضت أسعار النفط بأكثر من 10%، في أكبر انخفاض تشهده في يوم واحد خلال 18 شهراً، كما هوت قيمة الأسهم في أنحاء متفرقة من العالم.