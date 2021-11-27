الجمهور يهاجم نضال الأحمدية ويتساءل عن حقيقة طلاق شيرين وحسام حبيب

حالة واسعة من الجدل، أشعلت منصات التواصل الاجتماعي، على مدار الساعات الماضية، حيث يتساءل المتابعون عن حقيقة طلاق شيرين وحسام حبيب، وذلك بعد التدوينة التي كتبتها الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، عبر حسابها على «تويتر»، وأكدت فيها طلاق الثنائي، قائلة: «كل المعلومات عن طلاقات سابقة كانت كاذبة.. الطلاق وقع اليوم»، وحتى الآن لم يخرج أحد الطرفين لنفي أو تأكيد الخبر.

نضال الأحمدية عن حقيقة طلاق شيرين وحسام حبيب: «وقع اليوم»

ولم تكشف الإعلامية نضال الأحمدية، عن تفاصيل كافية بشأن حقيقة طلاق شيرين وحسام حبيب، واكتفت بالتعليق المقتضب عبر حسابها على «تويتر»، وجاء ذلك بعد الأزمة الأخيرة، التي أثارتها الإعلامية اللبنانية، عندما نشرت مقاطع صوتية منسوبة لوالد حسام حبيب، يتحدث فيها عن نية نجله في الحصول على أموالها والزواج من أخرة بهدف الإنجاب.

وعلى الجانب الآخر، هاجم بعض المتابعين نضال الأحمدية، لتدخلها في الحياة الخاصة بالفنانة المصرية خاصة أنها ليست المرة الأولى التي تتطرق إليها، وعلقت إحدى المتابعات: «إنتي لو ضرتها مش هتفضلي تدوري على خراب بيتهم كده».

شيرين عبدالوهاب عن حسام حبيب: «أنضف رجالة الدنيا»

ومن جانبها، أكدت شيرين على العلاقة بينها وبين زوجها، وقالت في مقطع صوتي نشرته عبر حسابها على «تويتر»، ونفت تماما صحة الكلام في التسجيلات الصوتية: «حسام جوزي إنسان من أنضف رجالة الدنيا، وإنسان محترم ومتربي وبيحبني أكتر من نفسه، حسام إنسان نقي ونضيف وربنا هو اللي بعتهولي»، وأوضحت أن زوجها لم يستفيد من زوجه منها بأي شكل على الإطلاق: «من ساعة ما اتجوزني مستفدش بأي حاجة، ومعملش لنفسه أي حاجة».

وظهرت شيرين عبد الوهاب للمرة الأولى برفقة زوجها حسام حبيب وابنتيها، بعد تلك الواقعة، خلال حفلها في المملكة العربية السعودية، في سبتمبر الماضي، وحرص حسام، على دعم شيرين، بصورة كبيرة، وقامت هي في المقابل بتوجيه الشكر له في الكلمة التي ألقتها على المسرح.

وتشارك شيرين عبد الوهاب في مهرجان «أم الإمارات» بمدينة أبو ظبي، حيث من المقرر أن تحيي حفلا غنائيا بتاريخ 10 ديسمبر المقبل.