بدء أعمال رصف وتوسعة طريق 6 أكتوبر في الجيزة

تواصل الأجهزة التنفيذية في محافظة الجيزة، من خلال مركز ومدينة أبو النمرس برئاسة اللواء محمد عبدالحميد، توسعة طريق 6 أكتوبر للبدء في تنفيذ الخطة الاستثمارية وتمهيدًا لرصف الشارع بطول 1.5 كيلو متر ابتداء من مسجد الرحمن الرحيم حتى موقف الأتوبيس.

رفع كفاءة الطرق

يأتي هذا في إطار تعليمات السيد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والتوجيه بضرورة رفع كفاءة الطرق ورفع جميع المعوقات والبدء في أعمال الرصف، وتحت إشراف اللواء محمد عبدالحميد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، يجرى متاعبة استكمال الأعمال.