البرلمان العربي يطالب بوضع بنية قانونية رادعة لمواجهة العنف ضد المرأة

طالبت النائبة إحسان بركات عضو البرلمان العربي بضرورة توفير بنية قانونية رادعة، وحشد الجهود البرلمانية والقانونية للتصدي لكل أشكال العنف والتمييز ضد المرأة.

جاء ذلك خلال مشاركة ممثلة للبرلمان العربي في اجتماع منتدى النساء البرلمانيات التابع للاتحاد البرلماني الدولي، وذلك خلال الاجتماعات التي تعقد حاليا في مدريد.

إحسان بركات: تمكين المرأة وحماية حقوقها إحدى متطلبات النهضة

وأكدت «بركات» في كلمة ألقتها باسم البرلمان العربي، أن تمكين المرأة وحماية حقوقها والتصدي لكافة أشكال العنف ضدها، يُمثل إحدى المتطلبات الرئيسية لتحقيق النهضة والتنمية الشاملة في أي مجتمع.

وثمنت، في كلمتها، المبادرة المشتركة بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة، والخاصة بإعداد دليل برلماني يتضمن أفضل التشريعات والممارسات، التي يمكن الاسترشاد والاقتداء بها في مجال تمكين المرأة، مشددة على أن التشريعات وحدها لن تكون كافية إذا لم تتوفر الإرادة السياسية والقانونية لتطبيقها على أرض الواقع.

حرصنا على ألا يكون تمكين المرأة مجرد شعارات

وأشارت إلى أن البرلمان العربي وضع في إطار استراتيجية عمله الجديدة، قضايا المرأة العربية، في مقدمة أولوياته وأجندة عمله، قائلة: «حرصنا منذ اللحظة الأولى على ألا يكون ذلك مجرد شعارات، وإنما عملنا على اتخاذ خطوات تنفيذية جادة في هذا المسار، بالإعلان عن إنشاء أول منتدى برلماني عربي للبرلمانيات، ثم تنظيم دبلومة تطبيقية متخصصة هي الأولى من نوعها على المستوى العربي، لبناء وتعزيز قدرات المرأة، والتوعية بحقوقها في كافة المجالات، وما تزال هناك خطوات أخرى، سوف يتخذها البرلمان العربي في هذا المجال».