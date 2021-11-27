أستاذ بـ«هوبكنز»: نتائج مبدئية حول استجابة «أوميكرون» للقاحات خلال أيام

قالت الدكتورة هبة مصطفى، أستاذ مساعد علم الأمراض بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، إن العالم في حالة تخوف بسبب ظهور متحور كورونا الجديد أوميكرون بسبب عدم وجود أو توفر معلومات حوله، كما أنه يحتوي على عدد كبير من الصفات التي تجمع بين متحورات ألفا وبيتا وجاما ودلتا.

وذكرت أنها تتوقع ظهور نتائج مبدئية حول مدى استجابة أوميكرون للقاحات خلال أيام، كما سيتم دراسة الأماكن التي ينتشر فيها من حيث معدلات حصولها على التلقيح.

عدم التأكد من سلوك المتغير الجديد حتى الآن

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» من تقديم الإعلامية سارة حازم على قناة «dmc»: «لسنا متأكدين من كيفية تصرف أوميكرون من حيث معدل الانتشار والاستجابة للتطعيمات، وحتى ترد معلومات كافية حوله، يجب أن نتخذ احتياطاتنا وتقليل معدل انتشاره قدر المستطاع».

وتابعت أستاذ مساعد علم الأمراض بجامعة هوبكنز الأمريكية، أن العلماء يدرسون المتحورات عن طريق الحصول على عينات كثيرة من أماكن مختلفة حول العالم، ثم يدرسون تكوينها الجيني، وعندها يمكن التوصل إلى معلومات مختلفة عنه مثل معدل الانتشار.

توقعات لا نتائج مثبتة

وفي وقت سابق، قال الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام بالمملكة المتحدة ببريطانيا، إن التوقعات التي جرى استنباطها من تحاليل متحور أوميكرون، توضح أنها ستكون سسريعة الانتشار والهروب من فعالية اللقاحات، إذ تحتوي على أكثر من طفرة وتغير جيني لكونها متشبعة بعدد من الطفرات والتغير الجيني، مشيرًا إلى ان كل ما يجري تداوله توقعات وليست نتائج مثبتة.