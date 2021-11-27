قانون الأوبئة يمنح إجراءات حاسمة لمواجهة متحور كورونا الجديد «أوميكرون»

مع إقرار قانون الحماية من الجوائح والأوبئة الذي أعطى الحكومة صلاحيات موسعة لمواجهة الأوبئة والجوائح وتشكيل لجنة دائمة، نعيد نشر الإجراءات التي نصها القانون لمواجهة فيروس كورونا «كوفيد - 19» بعد إعلان منظمة الصحة العالمية قلقها من متحور «أوميكرون» الذي ظهر مؤخرًا ووصف بأنه شديد العدوى.

اختصاصات لجنة الجوائح وقت الأزمة

وأعطى القانون الجديد للجنة صلاحيات عديدة منها وضع قيود لمدة محددة على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في كل أنحاء البلاد تعطيل العمل لمدة محددة جزئيا أو كليا، ولمدة محددة، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.

كما يعطي القانون الحكومة حق تعطيل الدراسة، جزئيا أو كليا، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة وتحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها و تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، الاجتماعات الخاصة وإقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية، واستقبال السينمات والمسارح ودور الثقافة لروادها.

إجراءات لجنة الجوائح الصحية

كما يعطي القانون، لجنة الأوبئة إلزام المواطنين باتخاذ كل التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، بما في ذلك ارتداء الكمامات الواقية وتلقي اللقاحات وإلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي أجراء بعض الفحوصات الطبية أو غيرها وفقا للاشتراطات الصحية التي تقرها الجهات المختصة، هام في قانون الجوائح الصحية الجديد.

ونص قانون الجوائح الصحية الجديد بتخصيص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب وشركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.