عبدالرحيم كمال يشكر السيسي على حفل طريق الكباش: رئيس هدفه مصلحة مصر

وجه الكاتب والسيناريست، عبد الرحيم كمال، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد احتفالية افتتاح طريق الكباش، التي أقيمت الخميس الماضي، موضحًا أن السيسي يُعد رئيسا متجردا وهدفه مصلحة مصر فقط، ويهدف من مشروعه لصناعة الوعي، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، ويُعرض على قناة «سي بي سي».

حضور السيسي للحفل انعكاس لسعيه بإخلاص لتكون مصر أفضل

وأضاف «كمال»، أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفل، هو انعكاس لسعيه وبإخلاص وتفانٍ، لتكون مصر في مكانة أفضل، موضحًا في الوقت ذاته أن احتفالية افتتاح طريق الكباش، التي تمت أول أمس في محافظة الأقصر، كانت استعادة مصر لنفسها بين دول العالم، «كنا بنقول إن مصر بلد قديمة وليها هوية وتاريخها مشرف، وده بنشوفه في كل حاجة مش مجرد احتفالات».

الاحتفال الذي تم في افتتاح طريق الكباش كان أكثر واقعية وأهمية

وأوضح السيناريست والكاتب، أن الاحتفال الذي تم في افتتاح طريق الكباش كان أكثر واقعيه وأهمية، لافتا إلى أن الاحتفالية كانت تتحدث عن مصر بشكل رئيسي، وكانت هي في الصدارة بحضور الرئيس السيسي، «دي حاجة مكناش معتادين عليها، وقبل كده كان في الصدارة أي حاجة غير مصر، وفرحان بأن الهوية رجعت واحتفائنا بتاريخنا القديم المهم».

مصر كانت عظيمة وتستاهل تفضل عظيمة وتستمر لقدام

وتابع: «فرحان إننا بنقول للأجيال اللي جاية إن مصر كانت عظيمة، وتستاهل أنها تفضل عظيمة وتستمر لقدام»، كما ذكر أن اهتمام القيادة السياسية بماضي مصر القديمة يوازيه العمل على بناء مصر كالعاصمة الإدارية الجديدة ومبادرة «حياة كريمة» لتطوير القرى المصرية، «فيه مجهود جبار كان المفروض يتعمل من زمان علشان يكون في وقته الطبيعي، وكأننا كنا نايمين لسنين طويلة وبنقدر دلوقتي أننا نعوض».