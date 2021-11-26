وزير الأوقاف السعودي: الرئيس السيسي منحة ربانية لمصر في هذا التوقيت

قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منحة ربانية لمصر في هذا التوقيت.

وأشاد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، خلال لقائه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين، والتحضير لاجتماع المجلس التنفيذي لوزراء الشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي، بجهود الرئيس العظيمة في البناء والتنمية والإصلاح والنهوض بالدولة المصرية.

كما أشاد بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان في التنمية والإصلاح بالمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن قوة مصر والسعودية هي قوة للعالم العربي والإسلامي وخدمة قضايا الأمة.

إشادة بجهود الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي

كما أشاد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، بجهود وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير ومواجهة الفكر الظلامي المتطرف.

وأهدى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، نظيره المصري نسخة من كتاب الله (عز وجل) من مطبوعات مجمع الملك فهد بن عبدالعزيز لطباعة المصحف الشريف، كما أهداه درع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تقديرًا لجهوده في خدمة الدعوة.

جهود الرئيس السيسي في النهوض بالدولة المصرية

من جهته عرض وزير الأوقاف، جانبًا من الجهود العظيمة التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في النهوض بالدولة المصرية وخدمة قضايا الأمة العربية والإسلامية والسلام الإنساني.

كما ثمن دور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، في خدمة الحرمين الشريفين وقضايا الأمتين العربية والإسلامية، مؤكدًا على متانة العلاقة وأهميتها بين الدولتين الشقيقتين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات.

وأشاد وزير الأوقاف بجهود وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية في مواجهة الفكر المتطرف بصفة عامة والفكر الإخواني الهدام بصفة خاصة، وأهدى نظيره السعودي نسخة من الإصدار الثاني لسلسلة (رؤية) للفكر المستنير الذي يضم خمسة عشر كتابًا في مقدمتها كتاب (الجاهلية والصحوة)، وكتاب (هؤلاء هم الإخوان)، وهو ما كان محل إشادة وتقدير الوزير السعودي.