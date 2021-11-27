«الصحة»: 99% من وفيات كورونا في مستشفيات العزل لم يتلقوا اللقاح

أكدت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الأبحاث وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن مصر ما زالت في قلب الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد، أي أنها لم تصل إلى ذروتها، ويمكن إعلان الوصول إلى الذروة عندما تنخفض أعداد الإصابات اليومية تدريجيا من أسبوعين وحتى 3 أسابيع.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج «الحياة اليوم» من تقديم الإعلامية لبنى عسل على قناة «الحياة»: «نسبة الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا قلّت، و99% من الوفيات في مستشفيات العزل لم يحصلوا على تطعيم».

أهم أهداف التطعيم

وتابعت مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الأبحاث، أن الهدف الرئيسي للتطعيم تقليل الحالات التي تحتاج إلى تلقي الرعاية في المستشفى وغرف الرعاية المركزة والوفيات.

وأشارت، إلى أن الوزارة قامت بتحليل كل وفيات كورونا بشكل شهري، موضحةً أن معدل وفيات الشباب بسبب الإصابة بكورونا قياسا بالفئات العمرية الأخرى لم يتخطَ 1%، ومشددة على أهمية تغطية عمليات التلقيح لمختلف الفئات من أجل تجنب المزيد من إصابات ووفيات كورونا.

الصحة تدعو الشباب إلى تلقي لقاح كورونا

ودعت الشباب إلى تلقي لقاحات كورونا من أجل حماية ذويهم، لأن قلة عمليات التطعيم قد تؤدي إلى ظهور التحورات على غرار ما حدث في بعض الدول الإفريقية، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أن نسب وفيات كورونا بين الأطفال والشباب لم تتأثر حتى الآن بتحورات كورونا.