حظك اليوم برج القوس الأحد 28-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج القوس شخصيته النارية فهو يعتبر من الأشخاص سريعي الغضب ولكن سرعان ما يهدأ ويراجع نفسه بأسرع وقت وربما يقدم الاعتذارات، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

القمر في وضع معاكس.. كن واقعيا في توقعاتك ولا تبالغ في مطالبك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

اليوم يجب أن تقاوم أي إحباط فالمثابرة والصبر هما نقاط قوتك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان عمرو سعد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.