«آلاء» في دعوى خلع: جوزي مريض ألزهايمر ومش عايز يتعالج

عاشت 6 سنوات في جحيم شخصيته غير السوية، شجارات دائمة بينهما بسبب مرضه بألزهايمر، وإنكاره الدائم بأنه مريض ورفضه للعلاج، وبحسب وصف «آلاء. ي»، 24 عاما، لقاضي محكمة الأسرة بزنانيري، بأن هذه الفترة أتعس أيام حياتها، خلال النظر في دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، بسبب إصابته بمرض ألزهايمر ورفضه الخضوع للعلاج.

قالت «آلاء»، في دعوى الخلع أمام قاضي محكمة الأسرة، إنها منذ بداية الخطبة لاحظت نسيانه المتكرر للأشياء، وأحرجت لفت نظره للأمر، لعدم معرفتهما الكافية ببعض، ولكن بعد فترة لمَحت له بأنه نسي شيئا مهما، لكنه برر ذلك بانشغاله الدائم بالعمل، لكنها لم تتخيل أن وضعه أخطر من ذلك، وأنه ينسى باستمرار.

زوجي ينسى بشكل مرضي

وأوضحت الزوجة خلال دعواها أنها قضت فترة الخطوبة في ظروف صعبة، لكنها لم تتمكن من إنهاءها، وبعد الزواج والعيش معه في منزل واحد تأكدت أنه ينسى بشكل مرضي، فطلبت منه اللجوء لطبيب متخصص، لكنه عنفها وأعتقد أنها تسخر من وضعه، وطلب منها عدم التدخل في أي شئ يخصه.

نسيانه كاد أن يقتل أطفاله

وأضافت الزوجة خلال حديثها للقاضي، أنها تحملت أفعال زوجها التي لا يتخيلها عقل بشر، لكنها استمرت في العيش معه من أجل أطفالها، لكن تصرفاته الجنونية بسبب نسيانه كادت أن تقتلهم أكثر من مرة، ففي مرة ترك الطعام حتى احترق وكانت في العمل، واختنق أطفالها من الرائحة، وترك الماء مفتوحاً مرة أخرى، وأكثر من مرة ينسى مفاتيح المنزل والسيارة بالخارج ولا يتذكر مكانهم، ومرات عديدة يترك الهاتف بالخارج ولا يمكننا إرجاعه.

ضربها وقالها أنا مش مجنون

وتابعت الزوجة «بطلب منه طول 6 سنين أنه يروح لدكتور علشان يتعالج ويديله أدوية، ولما تعبت اشتكيت لأهله علشان يقنعوه فضربني وهددني بالطلاق، واتهمني أني من عايزة أعيش معاه وبتلكك، وفاض بيا الكيل من تصرفاته ومن نسيانه، وهددته بأني هسيب البيت لو مرحش لدكتور، ولكنه أصر على موقفه وأني بقول إنه مجنون».

وأنهت الزوجة دعواها بأنها قررت اللجوء لمحكمة الأسرة، وأقامت دعوى طالبت فيها بخلع زوجها، وحملت الدعوى رقم 4733 لسنة 2021، وما زالت الدعوى أمام المحكمة، ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.