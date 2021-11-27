منهج اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي للترم الأول 2022

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن منهج اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي «الترم الأول» 2022، موضحة أنها وفرت الكثير من المنصات التعليمية التي تساعد الطلاب على فهم المقرر الدراسي، مثل قناة «مدرستا» التعليمية، وبنك المعرفة المصري، ومنصة البث المباشر، مشددة على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الاستفادة من هذه المنصات في التدريب الجدي على فهم مخرجات التعلم.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن منهج اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2022، بجانب بقية المواد الأساسية، مثل اللغة العربية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات ومادة المهارات، متاحة على موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني.

شرح منهج اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2022 على الهاتف المحمول

وأضاف «شوقي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم توفير خاصة «QR Code»، على كتاب منهج اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي، الترم الأول 2022، يمكن للطالب من خلاله الاستماع لشرح المقرر الدراسي بالفيديو، من خلال الهاتف المحمول، لافتا إلى أن الامتحانات، تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

امتحان اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي، يعقد يوم 8 ديسمبر المقبل، وتابع وزير التربية والتعليم، بأن قناة مدرستنا التعليمية، تبث شرحا مبسطا لمنهج اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي، مشددا على الطلاب بضرورة الاستفادة منه، لافتا إلى أنه يجب الاعتماد على الكتب الرسمية، التي توفرها وزارة التربية والتعليم لجميع المدارس، وعدم اللجوء للكتب المزورة، لأنها لا تعتبر سرقة لحقوق الملكية الفكرية، مشيرا إلى أن امتحان اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي، يعقد يوم 8 ديسمبر المقبل.

إنشاء القنوات التعليمية لمواكبة المناهج

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أنه تم إنشاء القنوات التعليمية لمواكبة المناهج وتقديم الوقت الكافي للتعليم للطالب في كل مرحلة، وتم عمل «قناة مدرستنا 1» للمرحلة الابتدائية و«مدرستنا 2» للمرحلة الإعدادية، مشيرا إلى أنه تم الإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بامتحانات الصف الرابع الابتدائي والتي من المقرر عقدها اعتباراً من يوم 5 ديسمبر المقبل، وسط إجراءات وقائية مشددة.