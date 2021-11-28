نضال الأحمدية تزعم طلاق شيرين وحسام حبيب: استنتاجاتي لا تخيب أبدا

نشرت الإعلامية نضال الأحمدية، مقطع فيديو لها عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وتحدثت من خلاله عن تفاصيل معرفتها بما نشرته حول مزاعم وقوع طلاق بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب.

علاقتي انقطعت بـ شيرين منذ زواجها من حسام حبيب

وقالت نضال الأحمدية، إنها كانت تجمعها صداقة قوية مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، ولكن انقطع الاتصال بينهما منذ أن تزوجت شيرين، وانقطعت حينها الأخيرة عن مجموعة من الأصدقاء المقربين لها.

نضال تزعم: طلاق شيرين وحسام حبيب قبل ساعات

وأضافت نضال الأحمدية: «أنا صحفية في هذا المجال منذ أعوام كثيرة، وأنا دايمًا مسؤولة عن كلامي ومتأكدة منه، والأيام ستثبت صحة كلامي، وأن الطلاق وقع بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب أمس، ولكنه لم تمتلك ورقة إثبات من أوراق الطلاق».

واستطردت حديثها قائلة: «استنتاجاتي لا تخيب أبدأ، وذلك بسبب خبراتي، وهي حذف حسام حبيب كل الفيديوهات التي تجمعه بالفنانة شيرين عبد الوهاب عبر حسابه على موقع إنستجرام».

شيرين عبد الوهاب تقاسمت معي الحبوب المهدئة بسبب اختفائها من الصيدليات

ووصفت نضال الأحمدية شيرين عبد الوهاب بأنها شخصية محترمة ومثقفة، وروت موقفا إنسانيًا معها إذا أخبرتها نضال الأحمدية بأنها تعاني من قلة النوم، واقترحت عليها شيرين عبد الوهاب حينها دواء لحل هذه المشكلة، واقتسمت معاها الدواء حينها لأنه كان يباع في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت أن المطربة شيرين عبد الوهاب تعرضت للظلم والقهر كثيرا، من عائلة حسام حبيب، وأنه لو كان بيد نضال الأحمدية لم تكن تنشر تسجيل والد زوجها، ولكن حسام حبيب منعها عنها، وهو تتسامح كثير لأنه تحب حسام كثيرا، وقدمت من أجله الكثير.

وأوضحت نضال الأحمدية أن شيرين عبد الوهاب كانت طرحت أغنية تحمل رسالة لحسام حبيب، وبكت حينها الإعلامية نضال الأحمدية بسبب كلمات الأغنية.

وتوقفت نضال الأحمدية حول بعض الكلمات بالأغنية وهي: «أنا لوحدي كثير أحسن ما أعيش ماحد موتني» وعلقت نضال: «لاحظوا بتقول أنها عايشة مع حد بيموتها ، حسام كان بيموتها».

وطلبت في ختام حديثها من الجمهور حضور حفلات المطربة شيرين عبد الوهاب بالسعودية والإمارات، لترجع لحياتها قبل زواجها من حسام حبيب.