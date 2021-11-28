تقارير هندية: أول فيلم يجمع بين رانبير كابور وعامر خان

تداولت المواقع الهندية، أنباء غير مؤكدة عن فيلم جديد يجمع رانبير كابور وعامر خان معا لأول مرة على الشاشة البوليوودية، وفقا لما نشر في كل من موقع «بينك فيلا، هندوستان تايمز، بونجهام بوليوود».

وصرح مصدر مقرب من شركة الفنان عامر خان، بأن هناك تعاونا جديدا بين رانبير كابور، وعامر خان، معا لأول مرة، ولم يتلقوا خبرا مؤكدا من أحدهما حتى الآن، حيث إنهم لم ينفوا أيضا، وهذا ما يثير الشك نحو أنه بالفعل يجهزون لعمل ما وينتظرون الوقت المناسب لإعلان، وفقا لما نشره موقع «بينك فيلا» الهندي، فضلا عن موقع «بونجهام بوليوود وهندوستان تايمز».

يذكر أن الفنان عامر خان، أشاد بـ أداء رانبير كابور، من قبل أثناء مشاركة الأخير في فيلم «أيه ديل هيا موشكل»، مع أنوشكا شارما، وإيشواريا راي.

عامر خان يبدي إعجابه بـ رانبير كابور

ونشر الفنان عامر خان، منشورا عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد عرض فيلم «أيه ديل هيا موشكل»، لـ رانبير كابور، التي أصدر في عام 2016، لكاران جوهر، قائلا: « يا له من فيلم! أنا فقط أحب ذلك! كاران سدد الكرة خارج الملعب، لقد قتلها رانبير وأيشواريا وأنوشكا للتو، رانبير هو أفضل ممثل في الساحة الآن».

تفاصيل رانبير كابور في فيلم «pk»

يجهل البعض أن رانبير كابور، كان سوف يشارك في فيلم «pk»، الشهير، لـ عامر خان، في الدور الذي جسده سوشانت سينج راجبوت، في شخصية سارفاراز يوسف، المسلم الباكستاني حبيب جاغو بالفيلم.

يستعد عامر خان، لإطلاق فيلمه المؤجل «لال سينج»، في إبريل 2022، فضلا عن طرح رانبير كابور فيلمين في أوائل 2022.