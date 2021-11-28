حبس المتهم بقتل شقيقته بالمرج بعدما اكتشف حملها سفاحًا

أمرت جهات التحقيق، بحبس المتهم بقتل شقيقته فى منطقة المرج، دفاعًا عن الشرف، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وصرحت بدفن جثة المجني عليها عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

والتقطت «الوطن»، بثًا مباشرًا من مكان واقعة مقتل فتاة على يد شقيقها بإحدى الشقق السكنية الموجودة بمنطقة المرج بالقاهرة.

https://fb.watch/9ylww5zvTr/

جريمة المرج

كانت منطقة المرج قد شهدت واقعة مآساوية، حينما أقدم شاب على قتل شقيقته داخل شقة بمنطقة المرج، بعدما اكتشف حملها سفاحًا، وبعدما انتهى من جريمته ترك جثة شقيقته داخل الشقة وفر هاربًا، واكتشف الأهالى والجيران الجريمة حينما اشتموا رائحة كريهة تخرج من الشقة، وأبلغوا رجال المباحث بالواقعة، وانتقل رجال الشرطة إلى مكان البلاغ، وعقب تفريغ الكاميرات وتكثيف التحريات حول الواقعة، تم التوصل إلى مرتكب الواقعة هو شقيق المجني عليها وتم ضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

4 سنوات بحث

وتبين من التحقيقات أن المتهم ترك بلدته بمحافظة أسيوط وجاء إلى القاهرة للبحث عن شقيقته، وعندما وجدها بالقاهرة اكتشف حملها سفاحًا من شاب، فأقدم على قتلها داخل الشقة التى شهدت الواقعة، كما تبين أنه ظل يبحث عنها نحو 4 سنوات حتى وجدها وقتلها.

بلاغ

ورد بلاغ إلى قسم شرطة المرج من الأهالى، يفيد انبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة فتاة، وتبين من خلال التحريات أن شقيقها من أقدم على قتلها، وتم ضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.