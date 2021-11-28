الجمعية الطبية بجنوب أفريقيا: متحور أوميكرون ليس من أعراضه فقدان الشم

كشفت رئيسة الجمعية الطبية في جنوب أفريقيا أنجيليك كويتزي، مفاجآت بشأن أعراض المتحور الجديد "أوميكرون"، مشيرة إلى أن المصابين لا يعانون من فقدان حاسة التذوق أو الشم، وهو أحد الأعراض الرئيسية، التي ظهرت على المصابين بمتحورات كورونا السابقة.

وأوضحت رئيسة الجمعية الطبية في جنوب أفريقيا، أن الأعراض المعرفة حتى الآن للمتحور الجدي، تتمثل في التهاب العضلات والإرهاق لمدة يوم أو يومين، مع الشعور بعدم الراحة، وقد يكون لديهم سعال خفيف، ولا توجد أعراض بارزة، ومن بين المصابين من يتم علاجهم في المنزل حاليًا.

وأشارت رئيسة الجمعية الطبية في جنوب أفريقيا، أنجيليك كويتزي، إلى أنه من السابق لأوانه وضع بلادها على القائمة الحمراء للسفر، بعد اكتشاف متغير "أوميكرون" المتحور من فيروس كورونا المستجد.

وأضافت "كويتزي"، وفق وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم السبت: "لا توجد أدلة إكلينيكية كافية لإثبات المخاطر المرتبطة بمتغير "بي.1.1.529" الذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية أوميكرون".

يأتي ذلك الموقف في الوقت الذي يترقب فيه العالم مخاطر المتحور الجديد لكورونا "أوميكرون".

وتابعت: "تم اكتشاف المتغير لدى بعض المسافرين من جنوب أفريقيا في بوتسوانا وهونغ كونغ وإسرائيل وبلجيكا".

وأردفت: "أوميكرون تم اكتشافه فقط في جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي، والمستشفيات لم تستقبل حتى اللحظة أعدادًا كبيرة من المصابين بالمتحور الجديد، فضلًا عن عدم اكتظاظ وحدات العناية المركزة في البلاد بهم".