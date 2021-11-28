تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية صائدي الأسماك برأس سدر بجنوب سيناء

قال المهندس صفوان المراغي مدير عام الثروة السمكية بمحافظة جنوب سيناء، إن المهندس السيد القصير وزير الزراعية أصدر قرارا رقم 495 لسنة 2021 بتعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية التعاونية لصائدي الأسماك برأس سدر لمدة عام.

وأوضح «المراغي»، لـ«الوطن»، أن اجتماعات عديدة عُقدت حول إعادة تشكيل مجلس إدارة جمعية صيادي رأس سدر لأنها كانت متوقفة منذ عام 2004، وجرى الموافقة علي تعيين مجلس إدارة مؤقت لتسيير أعمال الصيادين وإعادة فتح للمكتب المغلق منذ 17 سنة تقريبا.

وأضاف أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور صلاح مصيلحي رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، وافقا من البداية علي مقترح تشكيل مجلس إدارة، وخاطبا وزير الزراعة الذي وافق وأصدر القرار بتشكيل المجلس المؤقت.

أسماء مجلس الإدارة المؤقت

القرار الذي أصدره وزير الزراعة ينص في مادته الأولي على تعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية لمدة عام، ويضم كلا من مرشد سلمي عويضة، وعلي سالم حمدان، وعودة مسلم، وسويلم محمد سليم، وطلال رشيد سلمي، ومحمد ندا حسين، وسليم مرشد سلمي.

وتضمنت المادة الثانية أن يقوم أعضاء المجلس في أول اجتماع باختيار رئيس مجلس الإدارة، والنائب والسكرتير، وأمين الصندوق، المادة الثالثة نصت علي قيام منطقة الثروة السمكية بجنوب سيناء بتسليم مجلس الإدارة الجديد الاوراق والمستندات والاختام.

أما المادة الرابعة فنصت علي دعوة المحلي المؤقت إلى عقد جمعية عمومية وانتخاب مجلس الإدارة الجديد، قبل انتهاء مدة المجلس المؤقت.

300 صياد في رأس سدر

وأكد «المراغي»، أنه سيجرى تشغيل مكتب الثروة السمكية برأس سدر المتوقف منذ عام 2004، والجمعية تخدم ما يقرب من 300 صياد، و72 منصب صيد، وستقدم الجمعية الخدمات للصيادين في رأس سدر بدلا من التوجه إلى الطور، مشيرا إلى أن هناك سقالة جديدة علي مساحة 1000 متر مربع خصصت لخدمة قطاع الصيد بالمدينة، وتعتبر رأس سدر من أكبر المدن التي يوجد بها عدد كبير من الصيادين.