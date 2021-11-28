8 خطوات لمراجعه قراءات الاستهلاك لإصدار فاتورة كهرباء ديسمبر دون أخطاء

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، بدء شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى جميع المحافظات، اليوم الأحد، بمراجعه قراءات استهلاك المواطنين لاستبعاد الشاذة منها والغير معبرة عن الاستهلاك الحقيقي للمشتركين تمهيدًا لإصدار فاتورة شهر ديسمبر المقبل بدون أخطاء.

التزام شركات توزيع الكهرباء بالقواعد والضوابط المتبعة لمراجعة فواتير العدادات

وأكد المصدر لـ«الوطن»، على صدور تعليمات من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالتزام جميع شركات توزيع الكهرباء بالقواعد والضوابط المتبعة لمراجعة فواتيرالعدادات التقليدية أول الشهر المقبل.

تفادي الأخطاء التي تؤدي إلى ارتفاع في فاتورة استهلاك شهر ديسمبر

وأستعرض المصدر، الخطوات التي ستقوم بها شركات توزيع الكهرباء اليوم لإجراء عملية مراجعة فاتورة الاستهلاك الشهرية قبل طباعتها وإصدارها واستبعاد القراءات الشاذة منها والتي لا تعبر عن الاستهلاك الحقيقي للمشترك لكي يتمّ تفادي الأخطاء التي تؤدي إلى ارتفاع في الفاتورة وهي كالتالي.

الخطوة الأولى:

تبدأ بتفريغ القراءة الموجودة بصور لعدادات الكهرباء التي يتمّ التقاطها بواسطة موظفي شركة «شعاع» المسؤولة عن قراءة العدادات.

الخطوة الثانية:

إرسال القراءات التي تمّ تفريغها لغرفة تحديث القراءات بالإدارة التابع لها الكشاف.

الخطوة الثالثة:

إعادة إرسال القراءات إلى غرفة تحديث القراءات المركزية لمراجعتها.

الخطوة الرابعة:

إرسال القراءات لمركز الإصدار لمراجعتها مرة أخرى والتأكد من عدم وجود أي قراءات شاذة.

الخطوة الخامسة:

الإرسال لمركز إصدار القراءات بإدارة الحسابات لكل فرع من فروع التابعة لشركة توزيع الكهرباء.

الخطوة السادسة:

الانتهاء من مراجعه فواتير الاستهلاك الشهرية لتتم عملية الطباعة.

الخطوة السابعة:

وهي المرحلة التي يراجع فيها كل فروع شركات توزيع الكهرباء بمراجعة الفواتير بعد طباعتها بمركز الإصدار قبل عرضها على المشترك.

الخطوة الثامنة:

توزيع الفواتير للمحصل لبدء عمليات التحصيل في اليوم الأول من كل شهر ومقارنة قيمة الفاتورة بقراءة العداد.