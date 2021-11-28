إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية في قرى المحلة

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته إلى اللواء حسين الهنيدي، سكرتير عام محافظة، بالضرورة التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية القروية وردع كافة مخالفين للحالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

محافظ الغربية يوجه بشن حملات إزالة تعديات على أراضي زراعية وأملاك الدولة

في ذات السياق، كلف اللواء حسين لبيب، رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، مساعديه ورؤساء الوحدات المحلية، بسرعة إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية في المهد بنطاق القرى، حيث تم إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 3 قراريط، عبارة عن مزرعة بنطاق الوحدة المحلية لقرية الجابرية.

جهود مجلس مدينة المحلة لردع مخالفين وإزالة التعديات في المهد

كما تم تنفيذ إزالة على أرض زراعية بعزبة راغب نخلة بناحية قرية بطينة بدائرة الوحدة المحليه لمحلة أبو علي، عبارة عن سور من البلوك حول المساحة 500 متر.

بينما في نطاق الوحدة المحلية بالمعتمدية بنطاق قرى مركز المحلة، تم إزالة عدد 2 حالة تعدي على الأرض الزراعية بقرية سندسيس بحوض الكسابر الأولى على مساحة 250 مترا، عبارة عن سور من 3 أضلاع من البلوك الأبيض والمونة الأسمنتية، والثانية على مساحة 100متر عبارة عن ضلعين من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية وفي نطاق الوحدة المحلية بقرية نمرة البصل، تم القيام بحملة إزالة تعديات على الأرض الزراعية على مساحة 187 مترا، عبارة عن شدات خشبية لصبه دور أول علوي.

إزالة التعديات وردع المخالفين قانونيا

جدير بالذكر أنه تم إزالة المخالفات بشكل كلي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين على مستوى الوحدات المحلية القروية وردع كافة المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة.