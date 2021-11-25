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حراس «الكرنك»: فرحانين بحفل الكباش.. وبنقول للعالم تعالوا زورونا «فيديو»

كتب:

أماني خيري
06:06 م | الخميس 25 نوفمبر 2021
معابد الكرنك

معابد الكرنك

أعرب عدد من حراس وعمال معابد الكرنك عن سعادتهم البالغة تزامنا مع انطلاق الحفل العالمي لافتتاح طريق الكباش، أو ما يُسمى بموكب المومياوات الكبرى، والذي يحضره عدد كبير من الشخصيات المهمة على المستويين المحلي والعالمي.

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الحراس: تعالوا زورونا

وأبدى محمود فاروق، رئيس العمال بمعابد الكرنك شمال الأقصر، سعادته لإقامة هذا الحفل الكبير مساء اليوم، ووجه في بث مباشر لـ«الوطن»، رسالة باللغة الإنجليزية للسياح من مختلف دول العالم لزيارة مصر بشكل عام، ومحافظة الأقصر ومعابدها على وجه الخصوص، والتقاط الصور التذكارية مع طريق الكباش الأثري، مؤكدا أن هذا الحفل سيبهر العالم، وسيكون بمثابة فرصة للجذب السياحي وإنعاش الحركة السياحية فيما بعد.

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أنغام أغنية «الأقصر بلدنا»

ويشهد الحفل الكبير تقديم عروض متنوعة من خلال تقديم «أغنية الأقصر بلدنا» على أنغام خطوات الخيول في موكب بهيج مضاء، مع تقديم أفلام وثائقية تضم الكثير من معالم محافظة الأقصر السياحية، فضلا عن مشاركة موكب ملكي يسير على طريق الكباش من ناحية معابد الكرنك متجها لمعبد الأقصر في وسط مدينة الأقصر.

ويشارك في حفل طريق الكباش عدد من الفنانين، أبرزهم علي الحجار ومحمد حماقي لتقديم أغان فنية خلال الحفل العالمي، والمُقام داخل معبد الأقصر في حفل الافتتاح العالمي وعلى أول امتداد طريق الكباش من ناحية الجنوب.

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