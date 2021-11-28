لتجويد الخدمة.. «السياحة» تلزم الفنادق والمطاعم بتدريب العاملين لديها

قرر وزير السياحة والآثار إلزام كل المنشآت الفندقية والسياحية بحصول العاملين في جميع الأقسام بها على الدورات التدريبية اللازمة كل وفقا لتخصصه؛ مع موافاة الوزارة بما يفيد ذلك بموجب شهادة تدريب معتمدة من أية جهة أو شركة متخصصة في هذا الشأن، وذلك كله وفقا لما تحدده الوزارة.

تعيين مراقب جودة لصحة وسلامة الغذاء

وأضاف خالد العناني وزير السياحة والآثار خلال القرار الوزاري الذي حمل رقم 295 لسنة 2021 والخاص بتنظيم عمل المنشآت السياحية والفندقية، أن جميع المنشآت الفندقية فئة «3 و4 و5» نجوم ملزمة بتعيين مراقب جودة - بشكل دائم - من المتخصصين في مجال صحة وسلامة الغذاء، على أن تلتزم المنشآت الفندقية فئة «1و2» نجمة بتوفير أحد العاملين بها من الحاصلين على البرامج التدريبية المتخصصة في هذا المجال، وذلك لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية بها، وموافاة الوزارة بتقرير شهري معتمد من مدير عام المنشأة.

واشترط القرار الذي أصدرته وزارة السياحة والآثار أنه لابد من حصول العاملين في أقسام الأغذية والمشروبات بالمنشآت الفندقية والسياحية أو في مراكب «daily Boat» أو السفاري على شهادة «HACCP».

وطالب القرار المنشآت الفندقية والسياحية بتعيين مسؤول تدريب بها تكون مهمته الإشراف على حصول العاملين بالمنشأة على الدورات التدريبية اللازمة والتنسيق المستمر مع وزارة السياحة والآثار في هذا الشأن، كما ألزم القرار المنشآت الفندقية بتحديث الدورات التدريبية للعاملين بها كل 3 سنوات على الأكثر مع موافاة وزارة السياحة والآثار بما يفيد اجتيازهم لهذه الدورات بموجب شهادة معتمدة من إحدى الجهات ووفقا لما تحدده وزارة السياحة والآثار.

إلغاء الترخيص حال المخالفة

وأوضح قرار وزارة السياحة والآثار أن التزام المنشآت الفندقية بتلك الاشتراطات العامة هو أحد مصوغات منحها الترخيص النهائي بمزاولة النشاط السياحي أو تجديده، وأن أية مخالفة لتلك الاشتراطات بعد 4 أشهر من الآن سيلغي ترخيص المنشأة.