يبحث الكثيرون عبر المحرك العالمي «جوجل»، عن رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، وهي إحدى الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي لذوي الإعاقة، وتمكنهم من الحصول على بعض التسهيلات خلال وسائل المواصلات العامة، فضلا عن توفير فرص عمل في المؤسسات العامة أو الخاصة، ويستغرق استخراج هذه البطاقة ما بين 25 إلى 35 يوما.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها موقع «الوطن» للقراء والمتابعين على مدار اليوم، نستعرض رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، وفق الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، في السطور التالية:

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

ويمكن للمتقدمين، الوصول إلى رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، من خلال الدخول على موقع بطاقة الخدمات المتكاملة.

خطوات التقديم في بطاقة الخدمات المتكاملة

ويمكن للراغبين في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، أونلاين، من خلال اتباع الآتي:

- الدخول على الموقع واختيار تقديم طلب، ويجب أن يتم التأكد من تسجيل البيانات بدقة لأنها مسؤولية قانونية ويتوقف عليها قبول الطلب أو رفضه.

- بعد ملء بياناتك الشخصية من خلال مجموعة أسئلة، يجب التأكّد من الإجابة بمنتهى الدقة.

- بعد التسجيل يظهر لك رقم الطلب الخاص بك وعليك الاحتفاظ به.

- الدخول على رابط تسجيل الكشف الطبي من وزارة الصحة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من هنا.

- بعد الكشف يتم الاستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الاستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.

- في حالة قبول الطلب احجز موعد من خلال أيقونة الحجز بالبوابة، وبعدها توجه لمكتب التأهيل الذي اخترته في الموعد المحدد ومعك كل الأوراق والمرفقات ليتمّ تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك.

- يتمّ تحديد درجة ونوع الإعاقة، بناءً على الكشف الطبي، وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتظهر نتيجة الكشف الطبي خلال 10 أيام، وربطها في مكاتب التأهيل، نتيجة للربط الشبكي بين وزارتي الصحة والتضامن؛ فبعد ظهور نتيجة الكشف الطبي، تأخذ مدة كحد أقصى 10 أيام، وفي حال قبول الشخص، يتم إرسال بياناته لشركة الطباعة، التي تستغرق 7 أيام عمل فعلية في شركة الطباعة، ثم يتم إرسالها لشركة التوصيل المنزلي «الهوم ديلفري».