الشراء الموحد تعلن وصول شحنات جديدة من لقاح جونسون آند جونسون

أعلنت الهيئة المصرية للشراء الموحد والأمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، عبر صحفتها الرسمية على «الفيس بوك»، أن وزارة الصحة سوف تستقبل وصول عدد 4 ملايين و399 ألفًا و200 جرعة من لقاح جونسون اند جونسون اليوم الأحد، ومن المترقب وصول 5 ملايين و198 ألفًا و400 جرعة من لقاح جونسون اند جونسون غدًا الاثنين.

خطة التوسع في اللقاحات من أجل السيطرة على الوباء

وأضافت الهيئة المصرية، أن ذلك يأتي ضمن الخطة الموضوعة للتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وتوفير اللقاح الخاص للمسافرين ولكل الشعب المصري في ظل رغبة الوزارة في السيطرة على الوباء والوصول لمناعة القطيع.

استقبال شحنة أمس من فايزر

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة عن استقبال 3 ملايين و 890 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة «فايزر»، مساء أمس السبت بمطار القاهرة الدولي.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن تلك الشحنة قادمة إلى مصر عن طريق آلية «كوفاكس» بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI)، وذلك في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة.

ومن جانبه أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن لقاح «فايزر» حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا، لافتًا إلى أن شحنة اللقاحات التي تم استلامها ستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم على مستوى الجمهورية.

مصر استطاعت في وقت وجيز توفير جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

وأكد «عبدالغفار» أن مصر استطاعت في وقت وجيز توفير جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتي شملت لقاحات سينوفاك، وسينوفارم، وأسترازنيكا، وسبوتنك، وجونسون آند جونسون، وفايزر، ومودرنا، وذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.