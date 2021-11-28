أستاذ بجامعة كامبريدج يكشف حقيقة إصابة متحور كورونا الجديد للشباب

كشف الدكتور إسلام حسين، عالم الفيروسات والأستاذ بجامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة ببريطانيا، حقيقة إصابة سلالة كورونا الجديدة «متحور إميكرون»، للشباب، قائلا: «منقدرش نقول يستهدف، ولكن ربما علشان نسبة التطعيم فيهم أضعف وبيتجمعوا بشكل أكبر في المدارس والجامعات»، موضحا أن الشباب أكثر الفئات غير الحاصلة على تطعيم لقاح كورونا بجانب أنهم الأكثر عرضة للتواجد خارج المنازل والاختلاط، مشيرا إلى أن السلالة الجديدة لا تستهدف الشباب فقط، وإنما تستهدف جميع الفئات العمرية وليس هناك سن محدد.

وأضاف الباحث بجامعة كامبريدج وعالم الفيروسات، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه حتى الآن لا توجد أي تفاصيل كافية عن مدى شدة الإصابات أو خطورتها بالنسبة لمتحور كورونا الجديد «اوميكرون»، لافتا إلى أنه حتى اللحظة لا توجد أي مستجدات بالنسبة للأدوية والبروتوكولات العلاجية، «هي كما هي حتى الآن مفيش جديد بشأنها سواء من تغيير أو تحديث، بجانب أن الفترة المكتشفة فيها المتحور قصيرة جدا ولا تسمح باختبار قدرة اللقاحات على صد العدوى بالمتحور الجديد».

وناشد الباحث بجامعة كامبريدج، المواطنين، بضرورة الإسراع في التسجيل للحصول علي لقاح كورونا «كوفيد 19»، وبالنسبة للذين حصلوا على جرعتين، يجب عليهم الإسراع للحصول على جرعة ثالثة تعزيزية، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل، والاهتمام بالسلوكيات والأطعمة المحفزة لمناعة الجسم، والابتعاد عن الأطعمة خارج المنزل، واستشارة الطبيب المختص حال ظهور أي أعراض للمرض.

ومن جهته، أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه حتى الآن لم يعلن رسميا عن دخول المتحور إلى مصر، لافتا إلى أنه يجب على المواطنين اتباع الإرشادات الخاصة للوقاية وسرعة التسجيل على موقع وزارة الصحة المصرية للحصول على لقاح كورونا، منوها إلى أن معامل الجامعات والمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة المصرية، لم ترصد أي تحورات جديدة لفيروس كورونا، بخلاف ماتم الإعلان عنه سابقا.