الإنتاج الحربي: ضرورة التقارب بين الدول العربية في مجال الصناعات الدفاعية

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم الأحد، المهندس محمد بن حمد الماضي رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بالمملكة العربية السعودية ووفد مرافق، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

معرض الصناعات الدفاعية «EDEX 2021»

وقال وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن هذا اللقاء يأتي على هامش زيارة الوفد السعودي لمصر للمشاركة في المعرض الدولي الثاني للصناعات الدفاعية «EDEX 2021» المقرر عقده بالقاهرة خلال الفترة من 29 نوفمبر الجاري إلى 2 من ديسمبر المقبل.

وبحث وزير الإنتاج الحربي، مع رئيس الصناعات العسكرية بالسعودية، سبل التعاون المشترك وإمكانية تبادل الخبرات وتكنولوجيا التصنيع في مختلف المجالات.

واستعراض «مرسي» خلال اللقاء، الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وأهم المشروعات القومية والتنموية التي تقوم بالمساهمة في تنفيذها في مصر، مؤكدًا على ضرورة التقارب والتكامل بين الدول العربية في مجال الصناعات الدفاعية وخاصةً بين مصر والسعودية.

وثمّن وزير الدولة للإنتاج الحربي، مشاركة الجانب السعودي في معرض «EDEX 2021»، مؤكدًا من ناحيةٍ أخرى أن مصر تشهد حالة من الاستقرار نتيجة للجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز الحالة الأمنية وإجراءات الإصلاح الاقتصادي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

مشاركة السعودية في المعرض بمنتجات في مجال الصناعات الدفاعية

من جانبه أشاد رئيس الصناعات العسكرية السعودية، بدور وزارة الإنتاج الحربي في توفير احتياجات القوات المسلحة المصرية والاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها لتصنيع منتجات مدنية متنوعة وتنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة.

وأضاف الماضي، أن المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودية شاركت في النسخة الأولى من معرض «EDEX» في عام 2018، وحرصت على المشاركة في نسخة هذا العام، حيث يمثل المعرض تجمعاً دولياً متميزاً لكبرى الجهات والشركات العاملة في مجالات الأنظمة الدفاعية من أجل تبادل الرؤى والخبرات.

وأشار رئيس الصناعات العسكرية السعودية، إلى أن المؤسسة ستعرض بجناحها في «EDEX 2021» أبرز منتجاتها في مجال الصناعات الدفاعية، موجهًا دعوة لمشاركة مصر في معرض الدفاع العالمي الأول بالرياض المزمع عقده في مارس 2022، والذي سيوفر منصة موحدة تحت سقف واحد لمختلف الجهات المعنية بقطاع الصناعات العسكرية والأمنية.

وتابع «الماضي» أن السعودية تركز في الفترة الحالية على متابعة أحدث التكنولوجيات في كافة المجالات العسكرية لمواكبة التطور الهائل في هذا المجال، لمجابهة التهديدات التي تواجهها المملكة وتعزيز قدراتها لردع أي محاولة للتدخل في الشأن الداخلي لها أو المساس بأمنها وشعبها.

أشادة بإمكانيات شركات الإنتاج الحربي

وأشار المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، إلى أن الجانب السعودي أشاد خلال اللقاء بالإمكانيات المتطورة بشركات ووحدات الإنتاج الحربي وما يتوافر بها من كوادر بشرية متميزة الأمر الذي يشجع على إيجاد مجال خصب للتعاون المشترك بين الجانبين والذي سيعود مردوده بالإيجاب على السعودية ومصر والمنطقة بأكملها.

وحضر الاجتماع المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزيـة لمكتـب الوزيـر، والمهندس محمود عرفات مستشار الوزير، ومحمد بكر المستشار الإعلامي للوزير، والدكتور مهندس صلاح جمبلاط رئيس القطاعات الفنية بالهيئة، والمهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، والمهندس أمجد فريد رئيس قطاع التعاون الدولي،