لقاح فرنسي قادر على مواجهة متحور «أوميكرون».. وطبيب: يجب تطويره أولا

لا يزال الحديث مستمرا عن المتحور الجديد من فيروس كورونا المعروف بـ«أوميكرون»، بعد أن أثار القلق في دول العالم، خاصة بإعلان منظمة الصحة العالمية أنها ستستغرق ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع لتحديد خطورة المتحور، إلا أن الأبحاث والتجارب بدأت في الظهور على الساحة العلمية بشكل فعال قبل أن يمر على اكتشاف المتحور أسبوع واحد، وكان آخرها طرح شركة فرنسية عقار به الحل السحري لمواجهة «أوميكرون».

لقاح «فالنيفا» أكثر مرونة

وأعلن الباحثون على هذا العقار في الشركة، إن هناك دليلا نظريا قويا إلى الآن مفاد من الدراسات بأن جرعة واحدة من لقاح «فالنيفا» يوفر الحماية ضد متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، مضيفين أنهم ما زالوا بحاجة إلى إعادة دراسة اللقاح وكيفية تفاعله مع هذا المتحور قبل البدء في التجربة السريرية على المرضى؛ فمن المحتمل أن يكون هذا اللقاح أكثر مرونة من غيره.

جيل جديد من فيروس كورونا

علق الدكتور «أحمد شاهين» أستاذ علم الفيروسات بجامعة الزقازيق، على هذه التجربة لـ«الوطن»، قائلا إن الاستجابة المناعية التي أحدثها اللقاح في مواجهة فيروس كورونا مثيرة للإعجاب، ومع إن المتحور الجديد «أوميكرون» له نفس أعراض كوفيد-19 المتعارف عليها إلا أنه تعميم العقار لعلاج كل المتحورات أمر شائك خاصة بعد التحليل للتسلسل الجيني لمصابين بالمتحور الجديد الذي كشف عن وجود تسلسل جيني جديد داخل أجسامهم لم يكن موجود قبل ذلك.

وأضاف أن فيروس كورونا قد تطور في جسم الإنسان وأنتج جيلا مقاوما جديدا من الفيروسات، ما يعني أننا بحاجة لتطوير العقارات واللقاحات حتى نتمكن من مواجهة الفيروس ومتحوراته، مؤكدا أنه حتى يكتشف عقار جديد لا بد من اتباع الإجراءات الاحترازية وأن لقاح «فالنيفا» يقي من الوباء الفيروسي في العموم عن طريق تعريف الجهاز المناعي بالتهديد القادم نحوه، ليستجيب الجهاز المناعي بإنتاج أجسام مضادة، ما يساعد الجسم على محاربة الفيروس إذا اخترق الجسم.

وأوضح «شاهين» أن التجربة ما زالت في طريقها للتأكيد، فهي حتى الآن غير مثبتة من منظمة الصحة العالمية، مناشداً بضرورة تلقي التطعيمات واللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، وعودة الإجراءات الاحترازية واتخاذ كل السبل لضمان سلامة المواطنين لعدم تفشي الجائحة.