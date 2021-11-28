تشغيل أول قطار كوري بالخط الثاني لمترو الأنفاق خلال أيام

كشفت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، انتهاء التشغيل التجريبي لأول قطار كوري بدون ركاب للعمل بالخط الثاني «شبرا الخيمة - المنيب»، وذلك ضمن خطة تحديث قطاراته ورفع مستوى الخدمة وزيادة أعداد القطارات المكيفة العاملة به، حيث جرى شراء 6 قطارات جديدة للخط الثاني.

تشغيل القطار الكوري تجريبيا 2000 كم

أكّد مصدر في شركة مترو الأنفاق، أنَّه تمّ تشغيل أول قطار كوري مكيف يحمل رقم 6081/6082 تجريبيا دون ركاب ما يقرب من 2000 كم/ساعة، وذلك للاطمئنان على سلامة التشغيل قبل الدفع به واستخدامه من قبل جمهور الركاب بالخط الثاني للمترو، موضحًا أنَّه سيتم إدراج القطار الكوري بجدول التشغيل بالخط الثاني للمترو خلال أيام أمام الركاب.

تدريب سائقين على قيادة القطار الكوري بالخط الثاني للمترو

وقال المصدر، لـ«الوطن»، إنَّ الشركة بدأت منذ يومين تدريب السائقين على قيادة القطار الكوري المكيف داخل معهد التدريب بشبرا الخيمة، الذي سيتم إدراجه ضمن جدول التشغيل بالخط الثاني أمام الركاب، قريبا، منوهُا إلى أنَّ القطار الكوري سيقدم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، موضحًا أنَّ القطار الكوري المكيف الذي سيتم تشغيله على الخط الثاني، يتمتع بنظام تكييف هواء عالي السعة.

مترو الأنفاق: إجراءات مشددة ضد كورونا

ومن جهته، أوضح أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، لـ«الوطن»، أنَّ القطار الكوري المكيف، مزود بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية، إضافة إلى تزويده بكاميرات تليفزيونية مثبّتة في مقدمة القطار للمراقبة المركزية للسكة.

وأضاف أنَّ الشركة تقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة والصارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار كورونا.