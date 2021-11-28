ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي و64 مخالفة تموينية بالمنيا

نفذت مديرية الطب البيطرى بالمنيا، 7حملات تفتيشية ورقابية على أماكن عرض وبيع اللحوم على مدار7 أيام بالتعاون مع الجهات المعنية بـ6 مراكزهي سمالوط، وملوى، ومغاغة، وديرمواس، ومطاي، وأبو قرقاص.

تشديد الرقابة على الذبح خارج المجازر الحكومية

أكد الدكتور محمدعثمان مدير مديرية الطب البيطري، استمرار الحملات التفتيشية والرقابية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم، والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر الحكومية والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجارى.

ضبط لحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وأوضح مدير مديرية الطب البيطرى، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية حررت 12 محضرا متنوعا بإجمالي 52.250 كيلو جراما، منها تحرير محضر بإجمالي وزن 15 كيلو جرام لحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتحرير 11 محضر بإجمالي وزن 37.250 كيلو جرام لحوم بلدية تم ذبحها خارج المجازر الحكومية ، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ضبط 64 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية بالمنيا

وكانت مديرية التموين بالمنيا، أعلنت عن ضبط 64 مخالفة تموينية منها 55مخالفة فى مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتوقف بدون عذر، وقضايا متنوعة أخرى، و6 مخالفات في مجال متابعة الأسواق.