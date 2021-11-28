«عبدالغفار» يستجيب لـ«الوطن» ويوجه بعلاج الطفلة «شهد» المصابة بضمور العضلات

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والقائم بأعمالة وزير الصحة، استجاب لحالة الطفلة شهد محمد وردة، مريضة ضمور العضلات، عقب نشر حالتها اليوم في «الوطن»، ووجه بمتابعة حالة الطفلة بعيادة العضلات بمستشفى عين شمس التخصصي.

تقديم الدعم الطبي لـ«شهد» مريضة الضمور في المنوفية

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الطفلة شهد سيتم مناظرة حالتها يوم الثلاثاء المقبل، تحت إشراف الدكتورة ناجية أستاذ المخ والأعصاب، ومدير وحدة أمراض العضلات والأعصاب بجامعه عين شمس، مشددا على أن وزير الصحة وجه بتوفير الدعم الطبي اللازم للطفلة «شهد».

قصة الطفلة «شهد» مريضة ضمور العضلات في المنوفية

ونشرت «الوطن» قصة طالبة المنوفية المتفوقة في دراستها شهد محمد وردة، 12 عاما، والتي أصيبت بضمور في العضلات قبل 5 أعوام، ويقوم والدها بحملها على كتفه لتوصيلها إلى مدرستها ودروسها كل يوم، ولافت القصة استجابة سريعة من قبل وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة.

والد «شهد»: أحملها على كتفي لأنها متفوقة دراسيا

وقالت شهد محمد ورده «نفسي أقف على رجلي تاني، وأروح المدرسة والدروس زي زمايلي، كنت بتحرك طبيعي ومن كام سنة مبقتش أقدر أمشي، والدكتور قالي عندك ضمور في العضلات»، مؤكدة أنها تتمنى أن تُشفى من المرض، وأن تعود من جديد الدراسة والتفوق، وتلتحق بكلية الطب لتكشف علي المرضي وتعالجهم.

وقال محمد وردة، والد الطفلة، إن مرض ضمور العضلات ظهر معها قبل خمسة أعوام، وباتت لا تستطيع العيش بطريقة طبيعية، فلا تذهب إلى المدرسة أو الأطباء سيرا علي الأقدام، وإنما اقوم بحملها على كتفه، مناشدا الدولة بمساعدته في تقديم العلاج لابنته المريضة ضمن مبادرة الرئيس السيسي لعلاج مرضى ضمور العضلات.