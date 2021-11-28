إنشاء سدود وبحيرات لتجميع مياه الأمطار في أطفيح بالجيزة

بدأت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أطفيح، في إنشاء أربع بحيرات وسدود بطريق الجيش في أطفيح، للمساهمة في تقليل المياه الناتجة عن الأمطار والسيول والمياه الوافدة لمخرات السيول بالمركز.

صيانة مخرات السيول استعدادا للأمطار

وتقوم الأجهزة المسؤولة بأعمال صيانة دورية لمخرات السيول ومتابعة أعمال التدبيش لضمان تحقيق عناصر السلامة اللازمة والتعامل مع كميات الأمطار.

يأتي ذلك في إطار التجهيزات التي تنفذها محافظة الجيزة للتعامل مع الأمطار والسيول، خاصة في المناطق التي تشهد أمطارا غزيرة خلال فصل الشتاء.