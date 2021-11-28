رئيس التحرير

محمود مسلم

إنشاء سدود وبحيرات لتجميع مياه الأمطار في أطفيح بالجيزة

كتب:

الوطن
04:36 م | الأحد 28 نوفمبر 2021
محافظ الجيزة

محافظ الجيزة

بدأت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أطفيح، في إنشاء أربع بحيرات وسدود بطريق الجيش في أطفيح، للمساهمة في تقليل المياه الناتجة عن الأمطار والسيول والمياه الوافدة لمخرات السيول بالمركز.

صيانة مخرات السيول استعدادا للأمطار

وتقوم الأجهزة المسؤولة بأعمال صيانة دورية لمخرات السيول ومتابعة أعمال التدبيش لضمان تحقيق عناصر السلامة اللازمة والتعامل مع كميات الأمطار. 

يأتي ذلك في إطار التجهيزات التي تنفذها محافظة الجيزة للتعامل مع الأمطار والسيول، خاصة في المناطق التي تشهد أمطارا غزيرة خلال فصل الشتاء.

 

اقرأ المزيد:

محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير شارع ترعة الزمر ورفع كفاءة متفرعاته

«تعليم الجيزة» تشكل لجنة لتنظيم مسابقة «أوائل الطلاب» للشهادات العامة

محافظ الجيزة يتابع ميدانيا 13 مشروعا خدميا في مركزي الصف وأطفيح

بدء أعمال رصف وتوسعة طريق 6 أكتوبر في الجيزة

خريطة انتشار القوافل الطبية المجانية بمحافظات الجيزة والغربية ودمياط

محافظ الجيزة يعتمد مخططات تفصيلية لإعادة البناء في 10 قرى