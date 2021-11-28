عاصفة بريطانيا تسبب قطع الكهرباء عن 240 ألف منزل

ضربت عاصفة قوية بريطانيا أطلق عليها اسم «أروين»، الأمر الذي أدّى إلى تضرر عدد كبير من المباني لتنقطع الكهرباء عن أكثر من 240 ألف منزل، وذلك بحسب ما أعلنته شركة «Northern Powergrid».

عاصفة بريطانيا تقطع الكهرباء عن المنازل

وكانت الشركة كتبت على صفحتها عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «أدت العاصفة أروين إلى قطع الكهرباء عن نحو 240 ألفا من زبائننا»، مشيرةً إلى أنّه تمت إعادة التيار الكهربائي إلى نحو 182 ألف مبنى، وأفادت وسائل إعلام سابقا بقطع الكهرباء عن 112 ألف منزل في شمال شرق بريطانيا ومنطقة يوركشر.

عاصفة بريطانيا تؤدي إلى إطلاق التحذيرات

وفي السياق ذاته، قال مكتب الأرصاد الجوية إن رياحا سرعتها حوالي 157 كيلومترا في الساعة هبت على بريزلي وود في نورثمبرلاند بشمال شرق إنكلترا، ليتم إطلاق تحذيرات من المستويين الكهرماني والأصفر والتي لا تزال قائمة في معظم أنحاء البلاد، وذكر مكتب الأرصاد الجوية على «تويتر» أن العديد من الطرق ما زال مغلقا، لذا يرجى التنقل فقط عند الضرورة القصوى.

ومن جهتها، كشفت دراسة جديدة عن أن ذوبان الصفائح الجليدية في جرينلاند سيزيد من مخاطر الفيضانات في جميع أنحاء العالم، إذ اختفت أكثر من 3.5 تريليون طن في العقد الماضي، وكان عدد من العلماء قالوا إن الذوبان أدى إلى زيادة مستويات سطح البحر في جميع أنحاء العالم بمقدار سنتيمتر واحد، باستخدام بيانات الأقمار الصناعية للصفائح الجليدية الضخمة.

وخلال هذه الفصول الصيفية، تحرك الهواء الدافئ فوق جزء كبير من هامش الغطاء الجليدي، وهو المكان الواقع بين الجليد والنهر الجليدي، ما أدى إلى زيادة ذوبان السطح، وقدر العلماء أن ذوبان الغطاء الجليدي في جرينلاند تسبب في نحو 25% من ارتفاع مستوى سطح البحر العالمي الذي شوهد خلال العقود القليلة الماضية.