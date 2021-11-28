مروة عبدالسميع: صممت أزياء 1000 مشارك في حفل افتتاح طريق الكباش

قالت مروة عبد السميع، الاستايلست ومصممة أزياء حفل افتتاح طريق الكباش، إنها صممت أزياء كل من شارك في العرض الفني لحفل افتتاح طريق الأقصر، بواقع 1000 شخص، مشيرة إلى أن التصاميم كانت متنوعة.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج «مساء DMC» من تقديم الإعلامية إنجي القاضي على قناة «DMC»، ان كل مركب من مراكب الشمس كانت ترمز لإله، وهم آمون وخونسو وموت، إذ اختلفت ألوانها وألوان من يحملونها.

ارتداء وخلع الملابس استغرق 12 ساعة

وتابعت مصممة أزياء حفل افتتاح طريق الكباش: «كنت بودي اللبس دراي كلين ونشيل الاكسسوارات عشان متبوظش، وكنا بنحط لكل واحد طقمه الخاص، ودي كانت أصعب مرحلة، وتجهيزهم كان يستغرق 6 ساعات لارتداء الملابس و6 ساعات أخرى لخلعها، لأن بعد خلع الملابس كنت أتسلم منهم بالاسم كل ما كانوا يرتدونه من اكسسوارات وأزياء وكانوا يقفون أمامي في طوابير».

وأشارت إلى أن البروفات كانت تُنظم في فترة الليل، وكان تجهيز المشاركين في العرض الفني يستغرق وقتا طويلا: «كله كان بيطلع بواريك ومحدش كان بيطلع بشعره وتصويرهم كان يستغرق الكثير من الوقت، وبعضهم تعرض للإغماء».

الاطلاع على الكتب التاريخية للوصول إلى التصميمات المناسبة

ولفتت إلى أنها اطلعت على الكتب والصور التي استعرضت تاريخ مصر القديمة واحتفال الـ«أوبت»، كما اتخذ فريق العمل قراره بالنسبة للألوان التي ظهرت في الحفل: «الشغلانة متعبة ومرهقة، لكن اشتغلنا بحب، سيبنا بيوتنا وقعدنا شهر ونصف في الأقصر وكنا شغالين طول الليل وكلنا مرضنا، وخضعنا لفحوصات PCR».