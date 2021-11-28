«بدران» يكشف سر تسمية المتحور الجديد بـ«أوميكرون»: كورونا بيحب يلعب معانا

كشف الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، عن سبب تسمية المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» والذي ظهر في جنوب أفريقيا باسم «أوميكرون»، إذ ذكر أن هناك دولًا أبدت اعتراضًا شديدًا على تسمية الفيروس باسم المدينة أو الدولة التي ظهرت فيها، مثل فيروس ووهان أو المتحور الصيني أو المتحور الهندي والبرازيلي وغيرها، إذ أن ذلك يُسبب وصمة للدولة التي سمي عليها المتحور أو الفيروس، وبالتالي تضر بالسياحة في هذه الدولة وقد يعتبروها نوعًا من العار.

كورونا فيروس ذكي وغامض جدًا

وأضاف «بدران»، خلال حواره في برنامج «السفيرة عزيزة»، الذي يُعرض على شاشة «DMC»، أن منظمة الصحة العالمية اتفقت على ألا تُسمي أي فيروس أو متحور باسم المدينة أو الدولة التي نشأ فيها، واتفقوا بأغلب الآراء على استخدام الحروف اللاتينية في تسمية الفيروسات، مثل «ألفا وبيتا وجاما»، لذلك جاءت النسخة المتطورة من كورونا كترتيب سلالات بحرف «O» وهذا الحرف يعني في اللاتينية «أوميكرون» لذلك سُمي بهذا الاسم، وهذا يُعد نسخة مطورة من كورونا، «كورونا فيروس ده زكي جدًا وغامض جدًا».

كورونا فيروس يُجيد التجدد

وأشار عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إلى أن كورونا فيروس يُجيد التجدد و«بيحب يلعب معانا، يعني فيه دوري كوفيد في العالم كله منذ عامين وحتى الآن، واتعلم مننا الكر والفر»، موضحًا أن الدول التي لديها معلومات جيدة عن الفيروس وتتخذ كل التدابير الوقائية ويرتدون الكمامات في الشوارع ويهتمون بغسيل الأيدي، والتباعد الاجتماعي، نجد أن الفيروس يهاجر هذه المنطقة، ويتجه للدول التي تخلع الكمامات وتنظم حفلات وتذهب للمصايف حتى إن كانت دولًا متقدمة مثل الدول الأوروبية.

دول أوروبا أصبحت أكبر بؤرة في العالم

وأوضح الدكتور مجدي بدران، أن فيروس كورونا عاد لأوروبا بشدة، وأصبحت دول هذا الاتحاد أكبر بؤرة في العالم بفيروس كورونا، «كورونا واقف على الأبواب والحدود، اللي هيعمل أي تدابير وقائية يقوم داخل فورًا، الفيروس شايفنا، ويختار بعناية الذي يُهمل في اتخاذ التدابير الوقائية ومن يتقاعس، العالم بيحارب عدو، فيه حوالي 5 مليون شخص توفوا بسبب هذا الفيروس، أي بمثابة وفيات حروب عالمية، وبعض الدول تسببت الجائحة لها في تأخر التعليم والاقتصاد، ومن تمرد على الإجراءات الوقائية أصيب بكوفيد 19».

فيروس كورونا قد يُسبب ألزهايمر

وأكد عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن فيروس كورونا قد تكون إصابته طويلة الأمد وتؤثر على القلب والكلى والبنكرياس والأعصاب، وقد يُصيب بنوع من ألزهايمر، «لازم نعترف أننا في حرب عالمية، ولازم نرتدي الزي العسكري لهذا الحرب وهي الكمامة، لازم يبقى الكحول في جيبي دائما، ده سلاح في الحرب، لو مفيش كحول جيب صابون، أو صابون سائل، يبقى أنت جاهز وكل شوية تعقم إيدك، فيه نقص في معلومات حتى الآن عن الفيروس، فيه ناس بيقولوا مش بيعيش على السطح، لا هو بيعيش لفترة على السطح».