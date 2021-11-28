القصة الكاملة لاعتداء سائق توك توك على طفلة مريضة نفسيا لمدة 3 أيام

لم يمنعه مرضها النفسي ولا أنه من أقاربها؛ فبدلا من حمايتها، تحول إلى ذئب بشري اختلس الفرصة للانقضاض على فريسته، هذا ما يتمثل في سائق توك في منطقة منشأة ناصر بالقاهرة، بعدما تخلى عن إنسانيته واعتدى جنسيا على طفلة «مريضة نفسيًا» تبلغ من العمر 16 عامًا.

وشاءت الأقدار أن تنقذ الطفلة من براثن السائق الذي اغتصبها لمدة 3 أيام متواصلة بعد استدراجه لها واصطحابها لأحد المناطق، إلا أنها تمكنت من الهرب منه، وعادت إلى عائلتها لتكشف التفاصيل كاملة للواقعة وهوية المتهم، وعليه تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 11596 جنح منشأة ناصر لسنة 2021.

مريضة نفسية منذ صغرها

جدة الفتاة تروي كواليس الواقعة لـ«الوطن»، خلال اتصال هاتفي: «أن الفتاة تدعى «منة .م» تبلغ من العمر 16 يومًا، مريضة نفسيًا منذ صغرها، بسبب اعتداء والدها بالضرب على رأسها وهي صغيرة، وكنت أعالجها»، موضحة «يوم الواقعة قام المتهم يدعى «عبد الرحمن.أ» باختطافها داخل توك توك، أثناء تواجدها في الشارع بعد إرسالها لشراء بعض الأطعمة، وخطفها وفر هاربًا».

الضحية مكثت 3 أيام مع المتهم

وتضيف الجدة:«أن الفتاة تقيم مع والدتها بعد انفصال والدها منذ زمن، برفقة أشقائها الأربعة.. والمتهم تربطه صلة قرابة بوالدها من أبناء محافظة الأقصر وبعد اختطافها بـ 3 أيام، تمكنت من الهرب، وعادت إلى المنزل».

وتابعت: «وقتها كنا أبلغنا قسم الشرطة بالواقعة وحررنا المحضر بالتغيب، ولما عادت الفتاة كانت في حالة نفسية سيئة ولم تتمكن من الحديث وقام والدتها بالذهاب بها إلى المستشفى لفحصها وتبين أنها تعرضت لاغتصاب».

المتهم مطلوب ضبطه وإحضاره

واستكملت: «الفتاة طول الوقت تنتابها حالة من الهياج، ومصابة بإصابات سطحية في قدميها من واقعة الاعتداء عليها، وأن المتهم مازال هاربًا، وبعدها النيابة تمت استدعاء الفتاة ووالدتها وأدليا بأقوالهما عما حدث مع الفتاة وأمرت النيابة بضبطه وإحضاره في هذه القضية للتحقيق معه».

وتكثف ضباط مباحث قسم شرطة منشأة ناصر، من جهودها للقبض على سائق «توك توك» المتهم باغتصاب الفتاة.