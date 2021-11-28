الحكومة: يمكننا تلقيح نصف مليون شخص يوميا.. ننتظر إقبالا أكبر

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الطاقة القصوى لعمليات التطعيم للدولة المصرية في اليوم الواحد تقدر بنحو نصف مليون شخص، مضيفًا: «ينقصنا المزيد من الإقبال للمواطنين على أماكن تلقي اللقاح».

انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية

وعن انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، أوضح «سعد» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» الذي يعرض على قناة «الحدث اليوم» من تقديم الإعلامي سيد علي: «أتحفظ على تعبير: نعزل، لأن النقل ليس مكانيا فقط، لأن العاصمة الإدارية الجديدة ستشهد نقلة في آليات العمل بأجهزة الدولية، ولن يتم الاعتماد على الوثائق الورقية، وكل المعاملات ستكون إلكترونية والعمل تشاركي بين كل الوزارات».

المرحلة التجريبية

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تستعد للمرحلة التجريبية من الانتقال والتي ستبدأ خلال شهر ديسمبر، وخلال هذه الفترة سترسل الوزارات أطقم تمثلها لكي تتسلم المبنى وتختبر أنظمة الاتصالات والتطبيقات التشاركية الإلكترونية التي سيتم تطبيقها، وذلك على مدار 6 أشهر.

وأشار نادر سعد، إلى أن الشهر القادم سيشهد بدء عمليات تخصيص الوحدات بالنسبة للموظفين الذين أعربوا عن رغباتهم من قبل، إما للحصول على وحدة سكنية في إسكان الموظفين بمدينة بدر أو في أحد الأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية، حيث جرى تجميع كل هذه الطلبات وترتيبهم وفقا للأولويات.

وشدد على أنه سيتم ضمان الشفافية التامة والحيادية في تخصيص الوحدات السكنية حفاظا على مصالح الجميع.