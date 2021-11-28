طبيبة لبنانية: قلة أعداد إصابات «أوميكرون» لاتسمح بتحديد أعراضه

قالت الدكتورة مادونا مطر، رئيس الجمعية اللبنانية للأمراض الجرثومية، إن أعراض متحور «أوميكرون» لا يتوفر حولها معلومات مؤكدة، والحالات التي رصدت حتى الآن عددها لا يسمح باستنباط معلومات مؤكدة حول أعراضه، كاشفة أن قصة هذا الوباء لن تنتهي إلا بعد تطعيم العالم أجمع باللقاحات المضادة لوباء كورونا.

وأضافت «مادونا» في مداخلة عبر skype، مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، أنه لاتوجد أيضًا دراسات أو معلومات مؤكدة توضح فاعلية اللقاحات المضادة لوباء كورونا، مع المتحور الجديد «أوميكرون».

قصة كورونا لن تنتهي إلا بتطعيم العالم

وأشارت رئيس الجمعية اللبنانية للأمراض الجرثومية، إلى أن قصة كورونا لن تنتهي، إلا بعد أن يحصل العالم أجمع على اللقاح، ويكون أجسام مناعية، داعية الجميع للحصول على التطعيمات المضادة لوباء كورونا المتوفرة.

وأثار متحور «أوميكرون» من فيروس كورونا المستجد، حالة كبيرة من الفزع على مستوى غالبية دول العالم في الفترة الأخيرة، بمجرد أن اكتشف بدولة جنوب إفريقيا، لدرجة جعلت عدد من الدول تمنع السفر منها وإليها إلى الدولة الإفريقية المتواجدة بجنوب قارة إفريقيا.

وظهرت عدة متحورات من فيروس كورونا منذ أن عرفه العالم، ورغم ذلك أثبتت اللقاحات المختلفة التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية لمواجهة وباء كورونا، فاعليتها مع تلك المتحورات، لكن حتى الآن لم تعلن أي شركة من منتجي لقاحات وباء كورونا، قدرة منتجها على التعامل مع المتحور الجديد أوميكرون.