البيئة: تخفيض تذاكر زيارة المحميات بنسبة 50% لجذب الشباب

قالت الدكتورة هدى الشوادفي، مساعدة وزير البيئة لشئون السياحة البيئة، إن مصر تضم 30 محمية طبيعية، منها 13 فقط، تقدم أنشطة وخدمات ترفيهية وسياحية، وجرى تطوير البنية التحتية لها.

حملة إيكو إيجيبت

وأضافت «الشوادفي»، خلال حوارها مع برنامج «المشهد» تقديم الإعلامي نشأت الديهي، والإعلامي عمرو عبد الحميد، المذاع عبر فضائية TEN، أنه جرى إطلاق حملة «إيكو إيجيبت» ضمن مبادرة «اتحضر للأخضر»، التي تهدف للتعريف بالمحمية الطبيعية وما يوجد بها، وما يمكن القيام به من أنشطة بها، مشيرةً إلى أنه جرى تخفيض تذاكر زيارة المحميات بنسبة 50%، لتشجيع الشباب في المحافظات على زيارة المحميات الطبيعية.

وزارة البيئة تعرض الفرص السياحية

وتابعت مساعدة وزير البيئة لشئون السياحة البيئة، أن الوزارة تعرض الفرص السياحية بالمحميات عبر مواقع التواصل لجذب الشباب، موضحة أن أزمة كورونا، ورغبة الناس في زيارة أماكن مفتوحة، ساهم في زيادة الإقبال على المحميات الطبيعية، موضحة أن محمية رأس محمد، ونبق، والغابة المتحجرة، من أهم المحميات التي يتوافر بها أنشطة ترفيهية وسياحية.

التعاون مع وزارة السياحة

ولفتت مساعدة وزير البيئة لشئون السياحة البيئية، إلى أنه جرى التعاون مع وزارة السياحة والآثار، لوضع إطار عام لشكل نزل البيئة، كونه لم يكن مصنف من قبل، وجار مناقشته لتقديمه للاعتماد من وزارة السياحة، وجرى وضع بعض الاشتراطات للفنادق الموجودة، لتحديث شهادة العلامة الخضراء الخاصة بها.