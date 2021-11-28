مصرع شخص بعد حريق منزل في المنوفية بسبب ماس كهربائي بالتليفزيون

لقي شخص مصرعه حرقا داخل منزله في إحدى قرى مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، إثر نشوب حريق في شقته، بسبب ماس كهربائي، حيث جرى نقله إلى المستشفى لمحاولة إنقاذ حياته بعد اشتغال النيران في جسمه ولكنه توفي فور وصوله المستشفى.

السيطرة على حريق بركة السبع ووفاة مواطن

ونجحت الحماية المدنية ببركة السبع بالمنوفية، في السيطرة على الحريق بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وانتقلت قوات مركز شرطة بركة السبع إلى مكان الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وسؤال الأهالي عن أسباب الحريق.

مصدر أمني: الحريق نشب بسبب ماس كهربائي في تليفزيون

وأكد مصدر أمني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي في التليفزيون، موضحًا أن المتوفي كان نائما في غرفة المنزل والتهمت النيران جسده، موضحا أن الحماية المدنية نجحت في السيطرة على الحريق، وتم التصريح بدفن الجثمان، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بوفاة شخص إثر نشوب حريق في منزله، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وتمت السيطرة على الحريق.

مصرع طالبة في بركة السبع أثناء ذهابها إلى المدرسة

على صعيد متصل، شهدت بركة السبع صباح اليوم، وفاة طالبة في الصف الثاني الثانوي، أسفل عجلات سيارة نقل ثقيل أثناء مرورها من الطريق السريع «مصر - إسكندرية الزراعي»، للذهاب إلى المدرسة في قرية الروضة، وتم تشييع جثمانها إلى مثواها وسط حالة من الحزن الشديد من أهالي قريتها وأسرتها.