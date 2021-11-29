التعليم: 5 ديسمبر آخر موعد لتقديم أوراق مرشحي رئاسة لجان الدبلومات

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يوم 5 ديسمبر، آخر موعد للتقديم للترشح لرؤساء اللجان ووكلاء لجان الإدارة، ولجان النظام والمراقبة لامتحان دبلوم المدارس الثانوية الفنية (تجاري- فندقي- زراعي- صناعي)، بجميع القطاعات للعام الدراسي الحالي 2021/2022.

وقالت وزارة التربية والتعليم، في خطاب مرسل للمديريات التعليمية، إنه يجري الترشيح للجان من داخل القطاعات التابع لها هذه اللجان، ويتم الترشيح من قبل لجنة الإدارة المركزية للتعليم الفني، إذا تطلب الأمر أن يتقدم المرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط، بأوراق ترشحهم بعد اعتمادها من المديرية إلى الإدارة العامة للنوعية المختصة في موعد غايته 5 ديسمبر.

عقد مقابلات المرشحين لرؤساء اللجان في ديسمبر

وأشارت الوزارة، إلى أنه ستجرى مقابلة المرشحين لهذه اللجان، بمقر الإدارة المركزية للتعليم الفني بقطاع الكتب خلال شهر ديسمبر 2021، وسيجري إعلان المواعيد المحددة للمقابلات في وقت لاحق (رئيس- وكيل)، لافتة إلى أنه سيجري عقد اختبار لرؤساء اللجان، ووكلاء لجان الإدارة، ولجان النظام والمراقبة على الحاسب الآلي، يتعلق بمهام وآليات وثنيات الوظيفة المرشح لها.

وشددت الوزارة على المرشح بالإلمام الكامل بعلوم الحاسب الآلي، وأن يتمتع بسمات الشخصية القيادية، ويشهد له بالكفاءة وحسن الخلق وقوة الشخصية للنهوض بالعمل، وألا يكون له أقارب من المقدمين لأداء الامتحان على الدرجة الرابعة في ذات اللجنة والدرجة الثانية على مستوى الجمهورية في التوجيه.

ألا يكون محالا للمعاش في خلال عام الترشح

كما أكدت الوزارة ألا يكون قد مرت 3 سنوات على رئاسة اللجنة، ويجوز لوكيل اللجنة الذي أمضى 3 سنوات وكيلا في اللجنة أن يتقدم لرئاسة اللجنة إذا ما انطبقت عليه الشروط.

وتضمنت شروط التقدم، عدم توقيع أي جزاء من الجزاءات المنصوص عليها قانونا ما لم يتم محل الجزاء، وألا يكون محالا للمعاش في خلال عام الترشح وذلك بالنسبة لرؤساء ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة.