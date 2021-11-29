مصرع عامل أسفل عجلات «لودر» بسوهاج

لقي عامل مصرعه دهسًا أسفل عجلات «لودر»، إثر إصابته بنزيف حاد في المخ، حيث تبين أن قائد اللودر رجع للخلف، أثناء قيام المتوفى بتشحيم المعدة، بأحد المحاجر الجبلية دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بأخميم، بوصول المدعو «عبدالله. ر. ا م» 17 عامًا، عامل ويقيم بناحية دائرة مركز أخميم، جثة هامدة، حيث انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتم الدفع بسيارة إسعاف.

وتبين من المعاينة والفحص وسؤال والد الضحية المدعو «رجب ا. م. ا.»، 50 عامًا، سائق، ويقيم بذات الناحية، أفاد بأنه أثناء عمل نجله المذكور على معدة «لودر» قيادة المدعو «أحمد م. ع. ع.»، 30 عامًا، سائق، ويقيم دائرة المركز، بأحد المحاجر بناحية العيساوية شرق، دائرة المركز.

وأكد أنه حال قيام نجله بتشحيم بعض أجزاء المعدة وسيرها للخلف، اصطدم به مما أدى لوفاته، نافيا الشبهة الجنائية، وبسؤال قائد اللودر أيد مضمون ما تقدم.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة نزيف بالمخ، أدى لهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.