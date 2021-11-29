أماكن التسجيل وتلقي لقاح كورونا في محطات مترو الأنفاق

تناشد وزارة الصحة والسكان، المواطنين، التسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة لتلقي لقاحات فيروس كورونا، أو التوجه إلى محطات مترو الأنفاق، أو محطات القطارات ومراكز التسوق الكبرى «المولات التجارية» للتسجيل وتلقي اللقاح في نفس الوقت، لحماية أنفسهم من عدوى كورونا وللحفاظ على مكتسبات الدولة في مواجهة الجائحة، مؤكدة أنّ الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية؛ بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

أماكن التسجيل وتلقي اللقاح بمحطات مترو الأنفاق

وحددت وزارة الصحة، أماكن التسجيل وتلقي لقاح فيروس كورونا بمحطات المترو، موضحة أنّه جار تثبيت 14 مركزًا لتطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا، حيث يتضمن 6 مراكز داخل المحطات التبادلية، وتشمل «السادات، الشهداء، والعتبة»، بمعدل مركزين داخل كل محطة، فضلا عن 8 مراكز أخرى في المحطات ذات الكثافة العالية، وتشمل «شبرا الخيمة، كلية الزراعة، روض الفرج، جمال عبدالناصر، سعد زغلول، السيدة زينب، المرج الجديدة، وحلوان».

ضوابط تحديد نوع اللقاح

وأشارت الوزارة في تعليق لها عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، إلى أنّ تحديد نوع اللقاح يعود للطبيب في غرفة الموافقة المستنيرة داخل مركز التطعيم بناء على تاريخه المرضي، معلنة أنّه سيتم خلال أيام تفعيل خطة الوزارة لتطعيم بعض الفئات من المواطنين، بجرعة ثالثة معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، منوهة بأنّ الفئات التي سيتم تطعيمها بـ الجرعة الثالثة المعززة للمناعة، تشمل كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والفئات الأكثر عرضة للعدوى مثل العاملين في القطاع الطبي.

الحصول على اللقاح

وأوضحت وزارة الصحة أنّ المواطن يمكنه التوجه لمركز تلقي اللقاح المرسل في الرسالة خلال 3 أيام من تاريخ الرسالة للجرعة الأولى، أو 6 أيام من تاريخ الرسالة في حالة الجرعة الثانية، وحال التأخر عن الأيام المحددة في الجرعة الأولى، يمكن إعادة تفعيل الطلب برقمه عن طريق الموقع الإلكتروني، وحال تلقي اللقاح مسبقًا وهناك رغبة في الحصول على جرعات تنشيطية لأغراض السفر، يتم التسجيل عن طريق وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، حيث يتم التنسيق مع وزارة الصحة وإمدادها بالبيانات المطلوبة.