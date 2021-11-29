تحرير 82 محضرا لمخالفة إجراءات كورونا ورفع أطنان القمامة بشوارع المحلة

كلف الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم الاثنين، اللواء حسين لبيب رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، بضرورة التنسيق الكامل مع رؤساء الوحدات المحلية القروية؛ لرفع تلال وأطنان القمامة المتراكمة بكافة الطرق الفرعية والرئيسية الواصلة بين قرى مركز المحلة.

محافظ الغربية يوجه بشن حملات نظافة

في ذات السياق، تابع المهندس عبد المجيد كامل سكرتير مجلس المدينة، الحملة التي نفذها مسئولو الوحدة المحلية ببشبيش، التي شملت العديد من المناطق أمام المستشفى ومنطقة النجارين وشارع البوسطة.

كما شن مسئولو الوحدة المحلية بقرية صفط تراب، حملة نظافة بطريق المحلة طنطا قطاع صفط تراب ومزلقان سكة حديد شبرا ملكان، ورفع إشغالات الطريق السريع وتجمعات القمامة بجوار المدارس والسنترال ومحطة المياه بصفط تراب.

بينما قامت الوحدة المحلية بقرية محلة أبو علي، بحملة نظافة وتجميل عامة بالقرية بطريق المحلة المنصورة القديم، وبجوار التأمينات ومركز الشرطة ومحطة مياه منشأة مبارك والطريق الدائري المحلة المنصورة السريع وغسل الرصيف والبلدورات بمقطورة المياه بالوحدة.

رفع 30 طن مخلفات صلبة

كما دشنت الوحدة المحلية بالبنوان، حملة النظافة على طريق 12 من البنوان في اتجاه الطريق الدولي، ورفع 30 طن مخلفات صلبة، وشملت أعمال النظافة أيضًا طريق طنبارة أمام مدرسة الصناعية والوحدة الصحية بطريق طنبارة الشهيد بالوحدة المحلية بالشهيدي؛ حفاظا على صالح مواطني مركز المحلة الكبرى.

تحرير 82 محضر مخالفة إجراءات كورونا

من ناحية أخرى، جرى تحرير 82 محضرا متنوعا، شملت «52 محضر كمامة، و20 محضر إشغال طريق، و8 محاضر نظافة، ومحضري بيئة، ومصادرة 4 شيش وإعدام 40 كوبًا زجاجيًا»، وذلك في إطار تطبيق إجراءات فيروس كورونا.

وأشار رئيس مدينة المحلة، إلى تطهير وتعقيم عدد كبير من المساجد ومقرات الوحدات المحلية والصحية والشئون الاجتماعية والمدارس والشوارع، ومواقف السيارات خلال الفترة المقبلة.