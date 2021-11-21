بشرط من «التضامن».. «التعليم» تكشف فئات جديدة مسموح لها العمل بالحصة

أعلنت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، في عدد من المحافظات فتح باب التطوع أمام المعلمين للعمل بنظام الحصة، لسد العجز في المدارس وذلك في التخصصات الأساسية، مثل اللغة العربية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية واللغة الأجنبية، موضحة أنه تم تشكيل لجان من الإدارات التعليمية لمتابعة فحص أوراق المتقدم ومدى مطابقتها للشروط الخاصة بالتقديم.

وأكدت مصادر بالمديريات التعليمية، أنه يمكن للمعلمين المتقدمين للعمل بنظام الحصة قبول الملف الخاص بطلب التطوع في حالة وجود خبرة من وزارة التضامن الاجتماعي تفيد بأن المتقدم أدى الخدمة العامة بإحدى مدارس التربية والتعليم والتعليم الفني.

غير مسموح للمتقدمين للعمل بظام الحصة المطالبة بالتعيين

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يتم التقديم للعمل بنظام الحصة وفق المستندات والأوراق المطلوبة وهي «إفادة من وزارة التضامن الاجتماعي تفيد الانتهاء من الخدمة العامة وخطاب موجه للمدرسة وقيام وإخلاء من المدرسة في حينه»، مشددة على ضرورة استيفاء كل الأوراق المطلوبة للتقديم، لافتة إلى أنه غير مسموح للمتقدمين للعمل بظام الحصة المطالبة بالتعيين بعد انتهاء العام الدراسي.

«شوقي»: إلغاء المأموريات في الوزارة لسد العجز في جميع المدارس

وفي سياق منفصل، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه تم إعلان كل التخصصات المطلوبة لسد العجز في المعلمين في جميع المديريات التعليمية، موضحاً أنه غير مسموح لهم بالمشاركة في مجموعات التقوية التي يتم تنظيمها في المدارس لتخفيف العبء على أولياء الأمور ومواجهة الدروس الخصوصية.

وأضاف «شوقي» في بيان له، أنه تم إلغاء كل المأموريات في وزارة التربية والتعليم للمعلمين لسد العجز في جميع المدارس، مؤكداً أن الوزارة تسعى لسد العجز بالتنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركز للتنظيم والإدارة، لافتاً إلى أنه تم تطوير المقررات الدراسية لطلاب الصف الرابع الابتدائي وإضافة مواد جديدة تواكب التطورات الراهنة وتربط الطلاب بالبيئة المحيطة.