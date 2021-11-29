ضبط كميات من الدقيق المدعم قبل توزيعه في السوق السوداء ببورسعيد

تمكن رجال الرقابة التموينية بمديرية التموين ببورسعيد من ضبط ربع طن من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% المهرب قبل توزيعها على المخابز الطباقى ببورسعيد، وذلك خلال حملة مكبرة على المخابز بالمحافظة.

تموين بورسعيد: ضبط سيارة الدقيق قبل بيعه في السوق السوداء

وأعلن ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين ببورسعيد، أنه جرى فى الساعات الأولى من صباح اليوم ضبط سيارة متنقلة محملة بكمية تقدر بـ 250 كجم من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% قبيل توزيعها على المخابز الطباقى بنطاق حي الضواحي وبالسوق السوداء بغرض التربح بدون وجه حق، حيث تبين بالفحص أن الدقيق من خارج بورسعيد وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأشار وكيل وزارة التموين ببورسعيد، إلى أن الحملة انطلقت بإشراف محمد عوض، وكيل المديرية، وبقيادة خالد فهمى، مدير إدارة الرقابة التموينية، وإبراهيم الدهري، رئيس الرقابة، ومحمد السحراوى وياسر جمعة كبار مفتشى الرقابة التموينية، والمهندسة سحر الدسوقى، مدير إدارة حماية المستهلك بالتنسيق مع شرطة مباحث التموين، والعقيد سهيل الجبالى ومحمد السعدنى كبير المفتشين.

ثابت: حملات مستمرة على المخابز للتأكد من جودة رغيف الخبز

وأكد «ثابت» استمرار الحملات على المخابز للتأكد من حركة الدقيق وجودة رغيف الخبز المقدم للمواطنين، مشيرا إلى استمرار جهود مديرية التموين في ضبط أي مخالفات من خلال الحملات الصباحية والمسائية، وطالب المواطنين في حالة وجود أي شكوى التواصل من خلال غرفة عمليات المديرية.