مدير إدارة المركبات: تصميم مركبة التمساح طبقا لأحدث النظم

تحدث اللواء كمال وفائي مدير إدارة المركبات، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الجولة التفقدية بمعرض «إيديكس 2021» قائلًا إنَّ جناح مجمع الصناعات الهندسية بالمعرض يضم 12 مركبة، 6 منها بالعرض الخارجي و6 أخرى بالعرض الداخلي.

جناح مجمع الصناعات الهندسية بالمعرض يضم 12 مركبة

وأوضح أنَّ مركبات العرض الداخلي هي «المركبة التمساح 4، والمركبة شربا بالتصميم المصري، والأتوبيس المدرع والمركبة تمساح 3 الكاملة، والمركبة تمساح 5»، مبينًا أنَّه تمّ تصميم جميع المركبات بمركز التصميم الهندسي بمجمع الصناعات الهندسية بالقوات المسلحة، وتمّ مراعاة أن تكون طبقا لأحدث نظم التصميم.

ولفت مدير إدارة المركبات، إلى أنَّه تمّ مراعاة أن تكون المركبات مختلفة الأنواع والأحجام لتتناسب مع كل المهام التي تتكلف بها القوات المسلحة والشرطة المدنية، وتمّ الانتهاء من المركبات بالمجمع والتعاون المشترك مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع والقطاع المدني.

المركبات مجهزة بكاميرات وشاشات تحكم داخلية

وأشار مدير إدارة المركبات إلى أنَّ المركبات مجهزة بكاميرات وشاشات تحكم داخلية وأجهزة إشارة للاتصال بجميع المستويات، وأيضا مجهزة بمنصات إطلاق تحمل عليها أسلحة مختلفة الأعيرة مثل النصف بوصة وأجهزة رؤية ليلية وأجهزة تتبع تمكن الطاقم من التعامل من داخل المركبة لتوفير أعلى مستويات الحماية.

واستكمل مدير إدارة المركبات أنَّ مركبة التمساح تمَّ تصميمها طبقًا لأحدث نظم التصميم، وتمّ دعم المركبة بحماية أرضية ومحرك قدرته 250 حصانًا، وطاقم المركبة 8 أفراد، أما المركبة «شربا» فقد تمّ تصميمها بالتعاون مع شركة روسية، وقدرة المحرك 180 حصانًا، وطاقم 6 أفراد، أما الأتوبيس المدرع سعته 39 راكبًا ومحرك قدرة 400 حصان، أما المركبة التمساح 3، مزدوة بمحرك قدرته 205 أحصنة، وطاقم المركبة 5 أفراد، أما المركبة التمساح 5، مزودة بمحرك قدرته 245 حصانًا، وطاقمها 4 أفراد.