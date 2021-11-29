رئيس الأسقفية يلتقي أمين كنائس الشرق الأوسط لبحث سبل التعاون

التقى الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، اليوم الإثنين، دكتور ميشال عبس الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، بحضور أنطوني بول مساعد المطران، والقس رفعت فكري الأمين العام المشارك بالمجلس.

العلاقات بين الطوائف المسيحية المختلفة

رحب رئيس الأساقفة، بالأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، مؤكدًا على رغبة الكنيسة الأسقفية في المشاركة في أنشطة المجلس التي تدعم العلاقات بين الطوائف المسيحية المختلفة في الشرق.

وأعرب رئيس الأساقفة، عن تقديره للتحديات التي تواجه المجلس الذي يحاول تعضيد الوجود المسيحي في الشرق بعد تناقص أعداد المسيحيين في بعض الدول مثل سوريا والعراق بسبب الحروب.

من جانبه، دعا دكتور ميشال عبس، رئيس الأساقفة لحضور الجمعية العمومية للمجلس التي تستضيفها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مايو المقبل، حيث تعقد بمصر بحضور ممثلين عن كافة الكنائس.

وأكد عبس، على إن زيارته الأولى لمصر تأتي بغرض التعارف وتبادل الحوار مع قادة الكنائس المختلفة في مصر التي تعتبر من أكثر الدول في الشرق الأوسط عددًا من حيث الوجود المسيحي وتنوعه.

موكب طريق الكباش حدث استثنائي

يذكر أن رئيس إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، قد وصف الدكتور موكب طريق الكباش الذي افتتحه رئيس الجمهورية، بالحدث الاستثنائي مؤكدًا إنه يعكس فخرًا قوميًا، ويؤكد على اعتزاز المصريين بحضارتهم الفرعونية العريقة.

وأضاف رئيس إقليم الإسكندرية، أن الاحتفالية ظهرت فيها عدة فنون بصرية وموسيقية تعبر عن تواصل المصريين المعاصرين مع أجدادهم الفراعنة في حدث يبرز قدرة الدولة المصرية على الإنجاز والاهتمام بالسياحة والثقافة والآثار، وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور خالد العناني وزير الآثار على نجاح الموكب مقدمًا الشكر لكل المشاركين في إنجاز هذا العمل الضخم متمنيًا أن يسهم في انتعاش القطاع السياحي.