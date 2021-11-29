12 معلومة عن طريق الكباش الأثري في الأقصر بعد افتتاحه.. 3 كيلو مترات

تحول طريق الكباش، أو طريق المواكب الكبرى بمحافظة الأقصر، إلى متحف مفتوح يتم زيارته يوميًا من قبل السياح المصريين والأجانب، إذ يلتقطون الصور التذكارية به، ويتعرفون من خلاله على الحضارة الفرعونية القديمة، كما يشاهدون 1200 كبش على جانبي الطريق الكباش.

واُفتتح الطريق الأثري يوم الخميس الماضي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وقرينته، وعدد من الشخصيات التنفيذية والسياسية وسفراء الدول الأجنبية لدى مصر.

أبرز المعلومات عن طريق الكباش

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن طريق الكباش، فيما يلي:

. يربط طريق الكباش بين معبدي الأقصر في وسط الأقصر ممتدا ناحية معابد الكرنك شمال محافظة الأقصر

· يصل طوله إلى حوالي 2700 متر ما يقارب 3 كيلو مترات.

· يضم أكثر من 1200 كبش على جانبي الطريق.

· كل كبش من الكباش يعود لملك قام بتصميمه خصيصا.

· وضع القدماء المصريين تمثال صغير للملك المنشئ للكبش.

· تتنوع أشكال الكباش على جانبي الطريق لثلاث أنواع.

· أبرز أشكال كباش الطريق شكل أبو الهول .

· أول عملية كشف وحفائر في الطريق كانت في عهد العالم الأثري زكريا غنيم 1949.

· شهد الطريق عمليات تطوير متنوعة ومتعددة في مراحل كثيرة.

· مر على أعمال التطوير عدة محافظين من محافظي الأقصر.

· أبرز المحافظين الذين شاركوا في أعمال تطوير الطريق الدكتور سمير فرج، إذ شهد عهده إزالة الكثير من المباني لتحويل الأقصر متحف مفتوح.

· لم تتوقف أعمال التطوير داخل طريق الكباش حتى بعد افتتاح الطريق.